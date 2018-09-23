IÅžÄ°D Ã¼yesi katil, Adana'da tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ã–ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ insanlarla fotoÄŸraf Ã§ektiren IÅžÄ°D Ã¼yesi Ahmet Ä°sa, Adana'da tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

IÅžÄ°D üyesi Ahmet Ä°sa (24) Adana’da tedavi için geldiÄŸi hastanede gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Kentte çeÅŸitli hastanelerde tedavi gören ve bir ayaÄŸÄ± kesilen Ä°sa’nÄ±n, kesilmiÅŸ insan baÅŸlarÄ±nÄ±n önünde fotoÄŸraf çektirdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

Adana polisi ve MÄ°T görevlileri, 2017 yÄ±lÄ±nda mülteci gibi Türkiye’ye gelen Ä°sa’nÄ±n Adana’ya gittiÄŸini saptadÄ±. 2015 yÄ±lÄ±nda Suriye’nin Kobani kentinde yaralanan Ahmet Ä°sa’nÄ±n Adana’da çeÅŸitli hastanelerde tedavi gördüÄŸü, son olarak geldiÄŸi hastanede de saÄŸ bacaÄŸÄ±nÄ±n kesildiÄŸi saptandÄ±. Hastaneye baskÄ±n yapan polis, Ahmet Ä°sa’yÄ± sorguya aldÄ±.

IÅžÄ°D üyesi olduÄŸunu söyleyen Ahmet Ä°sa, bu zamana kadar çok sayÄ±da çatÄ±ÅŸmaya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, YPG’nin kendisi için 100 bin dolar ödül koyduÄŸunu öne sürdü.

Polis, tedavisinin ardÄ±ndan gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± Ahmet Ä°sa’nÄ±n, kesilen insan kafalarÄ±nÄ±n önünde çektirdiÄŸi fotoÄŸraf ile yine Suriye’de bir evde çatÄ±ÅŸma öncesi yanÄ±ndaki aÄŸÄ±r silahlarla çekilen görüntülerine ulaÅŸtÄ±.

Ahmet Ä°sa, savaÅŸtÄ±klarÄ± grubun emirliÄŸini ise öldürülen Alman rapçi Denis Cuspert’in (Deso Dogg) yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°ÅŸlemleri tamamlanan Ahmet Ä°sa çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±. (Adana/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 18:07

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