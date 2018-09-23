Kocaeli'de Ä°smail Devrim iÃ§in yapÄ±lan eyleme saldÄ±rÄ±: 15 gÃ¶zlatÄ±

Kocaeli'de oÄŸluna okul kÄ±yafeti alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in intihar eden Ä°smail Devrim adÄ±na dÃ¼zenlenen eyleme polis saldÄ±rdÄ±. 15 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde lise birinci sÄ±nÄ±fa giden oÄŸluna okulun istediÄŸi pantolonu alamadÄ±ÄŸÄ± için önceki gün intihar eden Ä°smail Devrim için Halkevleri'nin düzenlediÄŸi eyleme polis saldÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ±da 15 Halkevi üyesi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°smail Devrim adlÄ± iÅŸçinin geçtiÄŸimiz gün çocuÄŸuna okul kÄ±yafeti alamadÄ±ÄŸÄ± için intihar etmesinin ardÄ±ndan Halkevleri, Ä°zmit’te eylem kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Sendika.Org'un aktardÄ±ÄŸÄ±na göre duyurunun ardÄ±ndan Ä°zmit KaymakamlÄ±ÄŸÄ± “milli güvenlik” gerekçesiyle eylemi yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± tebliÄŸ etti. Halkevleri üyeleri, eylemin yapÄ±lmak istendiÄŸi alanÄ± sabah saatlerinden itibaren abluka altÄ±na alan polise raÄŸmen Fethiye Caddesi’nden yürüyüÅŸe baÅŸladÄ±. “Yere batsÄ±n milyon dolarlarÄ±nÄ±z, yere batsÄ±n saraylarÄ±nÄ±z” diyen Halkevleri üyelerine saldÄ±ran polis, yaklaÅŸÄ±k 15 kiÅŸiyi darbederek gözaltÄ±na aldÄ±.

Kocaeli’de çocuÄŸuna pantolon alamadÄ±ÄŸÄ± için intihar eden Devrim için eyleme polis saldÄ±rÄ±sÄ±https://t.co/79vJrFAtiI pic.twitter.com/0RFmGpJoPF — sendika.org (@sendika_org) 23 Eylül 2018

(HABER MERKEZÄ°)

OÄŸluna okul kÄ±yafeti alamayan Ä°smail Devrim adlÄ± yurttaÅŸ intihar etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 17:30

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