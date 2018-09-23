SÃ¼slÃ¼ kadÄ±nlar, rengarenk bisikletlerle kentlerde tur attÄ±

TÃ¼rkiye'nin pek Ã§ok yerinde bir araya gelen kadÄ±nlar, bisiklet kullanÄ±mÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak adÄ±na 'SÃ¼slÃ¼ KadÄ±nlar Bisiklet Turu' etkinliÄŸi dÃ¼zenledi.

Metehan UD

Ä°zmir

Türkiye'nin pek çok ili bugün renkli görüntülere sahne oldu. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü nedeniyle bisiklet kullanÄ±mÄ±nÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak ve farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak amacÄ±yla bir araya gelen kadÄ±nlar, ülkenin dört bir yanÄ±nda 'Süslü KadÄ±nlar Bisiklet Turu' düzenledi.

Ä°zmir Süslü KadÄ±nlar Bisiklet Turu'nda ise kadÄ±nlar yaÅŸadÄ±klarÄ±, taciz, tecavüz, cinayetlere karÅŸÄ± her alanda görünür olunmasÄ± gerektiÄŸini belirttiler.

Ä°lki 2013 yÄ±lÄ±nda gerçekleÅŸen Süslü KadÄ±nlar Bisiklet Turu bu yÄ±l 'Egzoz kokusu yerine parfüm, çiçek kokusu' sloganÄ±yla dünyadan ve Türkiye'den 63 kentte eÅŸ zamanlÄ± olarak yapÄ±ldÄ±. Bu yÄ±l 6. kez düzenlenecek olan ve 'Avrupa Hareketlilik HaftasÄ±' ve 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' etkinliklerine vurgu yapÄ±lan bisiklet turunda, daha çok kadÄ±nÄ±n bisiklete binmesi, çevre duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± geliÅŸtirilmesi, güvenli bisiklet yollarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± amaçlanÄ±yor.

FotoÄŸraf: Metehan Ud/EVRENSEL

EtkinliÄŸin Ä°zmir'deki merkezi Konak MeydanÄ±'ydÄ±. Tarihi Saat Kulesi etrafÄ±nda bir araya gelen binlerce kadÄ±n, ÅŸÄ±k kÄ±yafetleri ve rengarenk bisikletleri ile Kültürpark'a kadar pedal çevirdi. Bisiklet kortejinin en önünde huzurevinden gelen kadÄ±nlar bulunuyordu. Etkinlik Kültürpark'ta yapÄ±lan ÅŸenlikle sonlandÄ±.

FotoÄŸraf: Metehan Ud/EVRENSEL

Evrensel'e açÄ±klamada bulunan etkinliÄŸin düzenleyicilerinden Tarih ÖÄŸretmeni Sema Gür, etkinliÄŸi yapmaya bir sohbet esnasÄ±nda karar kÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek "Ben bisiklete binmeyi çok geç öÄŸrendim ve sürmeye baÅŸladÄ±ktan sonra aynÄ± zamanda bir ulaÅŸÄ±m aracÄ± olduÄŸunu farkettim. Bunu insanlara daha çok anlatabilmek, erkek egemen görüntüsünden kurtarmak ve kadÄ±nÄ±n görünür olmasÄ± saÄŸlamak için baÅŸlattÄ±k bu turu. Ä°stediÄŸimiz kÄ±yafatle istediÄŸimiz ÅŸekilde bisiklete binmek istiyoruz. Bisiklet özgürlüktür çünkü. Bu tür sayesinde kÄ±z çocuklarÄ±na burs saÄŸlÄ±yoruz. ArtÄ±k yollarda sadece spor kÄ±yafeti ile deÄŸil de günlük kÄ±yafeti ile bisiklet süren kadÄ±nlar arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Belediyeler bizi çaÄŸÄ±rarak neler yapabileceklerine dair bilgiler aldÄ±lar. KadÄ±nlar korkmasÄ±n, yollarda olsunlar çünkü bu ülkeden görünüyor olmayan kadÄ±nlar var" dedi.

'HER ALANDA KENDÄ°MÄ°ZÄ° Ä°FADE ETMELÄ°YÄ°Z'

FotoÄŸraf: Metehan Ud/EVRENSEL

Tura "Benzine Zam Varsa, Özgür DüÅŸlerle Yol Almaya Zam Yok" ve "DünyayÄ± AdÄ±mlayan KadÄ±n BarÄ±ÅŸ Gönüllüsü Pippa Bacca'yÄ± UnutmadÄ±k" dövizleri ile katÄ±lan PÄ±nar AltuntaÅŸ da ÅŸunlarÄ± söyledi:

"KadÄ±n meselesine dair duyarlÄ± olduÄŸum için buradayÄ±m. Ä°lk kez geçen yÄ±l katÄ±ldÄ±m. Ä°çeriÄŸini biraz araÅŸtÄ±rdÄ±m ve kadÄ±nlarÄ±n kendilerini rahatça ifade edebileceÄŸi bir tur olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Özellikle de Türkiye'de kadÄ±nlarÄ±n tacize, tecavüze, cinayetlere, katliamlara ve baskÄ±lara maruz kaldÄ±ÄŸÄ± bir süreçteyiz. Bu süreçte de kadÄ±nlarÄ±n her alanda kendilerini ifade etmeleri ve göstermeleri gerekiyor. Bunu da göstermek için bu etkinlikteyim. Görsel mesajlarÄ±n insanlar daha çok etkiliÄŸi olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Bütün kadÄ±nlar için özgürlük ve eÅŸitlik istiyoruz."

SURÄ°YELÄ° MÜLTECÄ° KADINLAR DA TURDAYDI

FotoÄŸraf: Metehan Ud/EVRENSEL

EtkinliÄŸin bu yÄ±l ki dikkat çeken katÄ±lÄ±mÄ± ise Suriyeli mülteci kadÄ±nlar oldu. Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi ve Suriyeli Mültecilerle DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi'nin (SMDD) organizasyonu ile çok sayÄ±da Suriyeli kadÄ±n da bisikletleri ile Konak MeydanÄ±'ndaydÄ± SMDD KadÄ±n KollarÄ± Temsilcisi Mirvat Halabi da Suriyeli kadÄ±nlara iliÅŸkin 'biz de buradayÄ±z' demek için tura katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Halabi "HeyecanlÄ±yÄ±z çünkü böylesi bir alanda bulunabilmek çok mutlu ediyor. Daha çok Türkiyeli kadÄ±nla karÅŸÄ±lamak ve kendimizi anlatabilmek için geldik. Olumlu geri dönüÅŸler aldÄ±k. Bizi gördüklerinde sevindiklerini dile getirdiler" ded ve barÄ±ÅŸ mesajlarÄ± verdi.

ORDU

Ordu'da yaklaÅŸÄ±k 300 kadÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Ülke genelinde bu yÄ±l altÄ±ncÄ±sÄ± düzenlenen bisiklet turuna rengarenk ve süslenmiÅŸ bisikletleriyle katÄ±lan kadÄ±nlar, AltÄ±nordu ilçesi TaÅŸbaÅŸÄ± Mahallesi sahilindeki iskele önünde toplandÄ±.

FotoÄŸraf: Hayati Akçay/AA

Ordu sahilinde ÅŸarkÄ±lar eÅŸliÄŸinde 5 kilometre yol kateden kadÄ±nlar, bisiklet turunu Tayfun Gürsoy ParkÄ±'nda tamamladÄ±.

KadÄ±nlar, yaklaÅŸÄ±k bir saat süren etkinlikte çevredeki vatandaÅŸlardan da yoÄŸun ilgi gördü.

FotoÄŸraf: Hayati Akçay/AA

Bisiklet turunu düzenleyen Meryem OdabaÅŸ, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ordu'da bu yÄ±l üçüncüsünü yaptÄ±klarÄ± etkinliÄŸe yoÄŸun katÄ±lÄ±m olduÄŸunu söyledi. OdabaÅŸ, "Bu bir farkÄ±ndalÄ±k eylemidir. AmacÄ±mÄ±z, bisikleti yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ±n bir parçasÄ± haline getirmek ve daha fazla kadÄ±nÄ±n bisiklet kullanmasÄ±nÄ± saÄŸlamak. AyrÄ±ca bisiklete herkesin binebileceÄŸini göstermek istiyoruz. Her ÅŸeyden önce gelecek nesillere yaÅŸanabilir bir çevre bÄ±rakmak istiyoruz." dedi. (AA)

ADANA

Adana'da da sosyal medya üzerinden örgütlenen çok sayÄ±da kadÄ±n bisikletçi, UÄŸur Mumcu MeydanÄ±'nda toplandÄ±. KadÄ±nlar, bisikletlerinin üzerine 'SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±n için bisiklete bin' ve 'Kalbini koru, doÄŸayÄ± koru, bisiklete bin' gibi yazÄ±lar asarken, bazÄ± erkek bisikletçiler de etkinliÄŸe destek verdi.



FotoÄŸraf: Can Çelik - Sude UçaroÄŸlu

AFYON

Afyonkarahisar'da bisikletleriyle bir araya gelen kadÄ±nlar çiçeklerden oluÅŸan taçlar yaparak renkli görüntüler oluÅŸturdu. (DHA)

FotoÄŸraf: SatÄ±lmÄ±ÅŸ AkkaÅŸ/DHA

SÃ¼slÃ¼ KadÄ±nlar 60 ilde pedal Ã§evirecek

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 21:05

www.evrensel.net