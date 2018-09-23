KadÄ±nlar rengarenk bisikletlerle kentlerde tur attÄ±

TÃ¼rkiye'nin pek Ã§ok yerinde kadÄ±nlar bisiklet kullanÄ±mÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak adÄ±na 'SÃ¼slÃ¼ KadÄ±nlar Bisiklet Turu' etkinliÄŸi dÃ¼zenledi.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü nedeniyle bisiklet kullanÄ±mÄ±nÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak ve farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak amacÄ±yla düzenlenen ve yaklaÅŸÄ±k 300 kadÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Ülke genelinde bu yÄ±l altÄ±ncÄ±sÄ± düzenlenen bisiklet turuna rengarenk ve süslenmiÅŸ bisikletleriyle katÄ±lan kadÄ±nlar, AltÄ±nordu ilçesi TaÅŸbaÅŸÄ± Mahallesi sahilindeki iskele önünde toplandÄ±.

FotoÄŸraf: Hayati Akçay/AA

Ordu sahilinde ÅŸarkÄ±lar eÅŸliÄŸinde 5 kilometre yol kateden kadÄ±nlar, bisiklet turunu Tayfun Gürsoy ParkÄ±'nda tamamladÄ±.

KadÄ±nlar, yaklaÅŸÄ±k bir saat süren etkinlikte çevredeki vatandaÅŸlardan da yoÄŸun ilgi gördü.

FotoÄŸraf: Hayati Akçay/AA

Bisiklet turunu düzenleyen Meryem OdabaÅŸ, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ordu'da bu yÄ±l üçüncüsünü yaptÄ±klarÄ± etkinliÄŸe yoÄŸun katÄ±lÄ±m olduÄŸunu söyledi. OdabaÅŸ, "Bu bir farkÄ±ndalÄ±k eylemidir. AmacÄ±mÄ±z, bisikleti yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ±n bir parçasÄ± haline getirmek ve daha fazla kadÄ±nÄ±n bisiklet kullanmasÄ±nÄ± saÄŸlamak. AyrÄ±ca bisiklete herkesin binebileceÄŸini göstermek istiyoruz. Her ÅŸeyden önce gelecek nesillere yaÅŸanabilir bir çevre bÄ±rakmak istiyoruz." dedi. (AA)

Adana'da da sosyal medya üzerinden örgütlenen çok sayÄ±da kadÄ±n bisikletçi, UÄŸur Mumcu MeydanÄ±'nda toplandÄ±. KadÄ±nlar, bisikletlerinin üzerine 'SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±n için bisiklete bin' ve 'Kalbini koru, doÄŸayÄ± koru, bisiklete bin' gibi yazÄ±lar asarken, bazÄ± erkek bisikletçiler de etkinliÄŸe destek verdi.



FotoÄŸraf: Can Çelik - Sude UçaroÄŸlu

Afyonkarahisar'da bisikletleriyle bir araya gelen kadÄ±nlar çiçeklerden oluÅŸan taçlar yaparak renkli görüntüler oluÅŸturdu. (DHA)





FotoÄŸraf: SatÄ±lmÄ±ÅŸ AkkaÅŸ/DHA

SÃ¼slÃ¼ KadÄ±nlar 60 ilde pedal Ã§evirecek

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 18:31

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