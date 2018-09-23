Ruhani, Ahvaz saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili ABD ve KÃ¶rfez Ã¼lkelelerini suÃ§ladÄ±

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Ahvaz'da gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±yla ilgili ABD ve KÃ¶rfez Ã¼lkelerini Ã¶rgÃ¼te finansal ve askeri yardÄ±m yapmakla suÃ§ladÄ±.

Ä°ran’Ä±n Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sÄ±rasÄ±nda silahlÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan ateÅŸ açÄ±lmasÄ± ve en az 25 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani konuÅŸtu. New York’taki BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu toplantÄ±larÄ±na katÄ±lmak için yola çÄ±kmadan önce Tahran’da konuÅŸan Ruhani, “ABD destekli Körfez ülkelerini Ahvaz’daki saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu üstlenen gruba (Ahvaz Arap Demokratik Hareketi) finansal ve askeri yardÄ±m yapmakla” suçladÄ±.

‘HUKUK ÇERÇEVESÄ°NDE YANIT VERECEÄžÄ°Z’

Sputnik’in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, “ABD’nin Körfez ülkelerine bu suçlarÄ± iÅŸlemeleri için kaynak saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±” söyleyen Ruhani “Ä°ran’Ä±n bu suçlara hukuk ve ulusal çÄ±kar çerçevesinde yanÄ±t vereceÄŸini” ifade etti. Ruhani “Ä°ran’Ä±n yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n üstesinden gelmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ± ve ABD’nin saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle piÅŸman olacaÄŸÄ±”ne ifade etti. Ruhani ayrÄ±ca Ä°stihbarat BakanlÄ±ÄŸÄ±na saldÄ±rÄ±nÄ±n faillerinin kimliklerini hÄ±zlÄ±ca tespit etmesi için talimat verdiÄŸini de duyurdu.

HAMANEY’DEN AÇIKLAMA

Ä°ran’Ä±n dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de internet sitesinden bir açÄ±klama yayÄ±mladÄ±. Tasnim’in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Hamaney, “BunlarÄ±n cinayetleri ABD’nin uydu devletlerinin bölgedeki cinayetlerinin devamÄ±dÄ±r, bunlar hedeflerini bizim ülkemizde istikrarsÄ±zlÄ±k olarak belirtmiÅŸlerdir fakat onlara inat Ä°ran milleti onurlu ve ÅŸerefli yoluna devam edecek ve geçmiÅŸte olduÄŸu gibi tüm düÅŸmanlara karÅŸÄ± zafer kazanacaktÄ±r” dedi.

HOLLANDA, DANÄ°MARKA VE Ä°NGÄ°LTERE’YE TEPKÄ°

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ise, Ahvaz saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren örgüt üyelerine ülkelerinde izin verildiÄŸi gerekçesiyle Hollanda ve Danimarka büyükelçileri ile Ä°ngiltere’nin Tahran Büyükelçi Vekilini çaÄŸÄ±rarak uyardÄ±. Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Behram KasÄ±mi, yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda, Hollanda ve Danimarka’ya daha önce de “söz konusu teröristlerle ilgili” uyarÄ±larda bulunduklarÄ±nÄ± ve yakalanÄ±p yargÄ±lanmalarÄ±nÄ± talep ettiklerine iÅŸaret ederek, “Bu terörist grubun üyelerinin Avrupa topraklarÄ±nda suç iÅŸlemedikleri sürece AB terör listesine dahil edilmemeleri kabul edilemez” dedi.

DEVRÄ°M MUHAFIZLARI ‘Ä°NTÄ°KAM’ DEDÄ°

Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± ise geçit törenine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n faillerinden “yakÄ±n bir gelecekte unutulmaz ve ölümcül bir intikam” alacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Bu arada Press TV BirleÅŸik Ara Emirlikleri’nin Ä°ran maslahatgüzarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ± ile ilgili “BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nden bir siyasi danÄ±ÅŸmanÄ±n saldÄ±rganca yorumlarÄ±” nedeniyle DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. (DIÅž HABERLER)



Ä°ran'da askeri tÃ¶rene saldÄ±rÄ±: 24 Ã¶lÃ¼, 53 yaralÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 17:13

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