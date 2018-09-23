Milyonlarca liralÄ±k vurguna yeltenen banka mÃ¼dÃ¼rÃ¼ yakalandÄ±

Alanya'da mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± banka ile dÃ¶viz bÃ¼rolarÄ± ve iÅŸ insanlarÄ±ndan topladÄ±ÄŸÄ± milyonlarca lirayla kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan ÅŸahÄ±s yakalandÄ±.

Antalya'nÄ±n Alanya ilçesinde müdürlüÄŸünü yaptÄ±ÄŸÄ± banka ÅŸubesi ile döviz bürolarÄ± ve iÅŸ insanlarÄ±ndan topladÄ±ÄŸÄ± 2,2 milyon dolar, 1,5 milyon avro ve 1,5 milyon lirayla kaçmaya çalÄ±ÅŸan A.Ä°. ve kardeÅŸi H.Ä°. yakalandÄ±.

Alanya'daki bir banka ÅŸubesinin müdürü A.Ä°.'nin ucuz döviz alma bahanesiyle döviz bürolarÄ± ve bazÄ± iÅŸ insanlarÄ±ndan para topladÄ±ÄŸÄ±, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸ yerinden de yüklü miktarda para alarak ortadan kaybolduÄŸu belirtildi. Alanya Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri, ilk belirlemelere göre, 2,2 milyon dolar, 1,5 milyon avro ve 1,5 milyon lirayla kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tespit edilen A.Ä°.'nin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

A.Ä°.'nin, olay gecesi Alanya GazipaÅŸa HavalimanÄ±'ndan Ä°stanbul'a gitmek üzere uçak bileti aldÄ±ÄŸÄ±; ancak uçaÄŸa binmediÄŸi iddia edildi.

KARDEÅžÄ° TUTUKLANDI

AynÄ± uçakla Ä°stanbul'a giden kardeÅŸi H.Ä°. ise polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Alanya'ya getirilen H.Ä°., polis merkezindeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan bu sabah adliyeye sevk edildi. H.Ä°., çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

Ä°ZMÄ°R’DE YAKALANDI

Alanya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada A.Ä°.’nin Ä°zmir’de yakalandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. BaÅŸsavcÄ± Yasin Emre imzasÄ±yla yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

“Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca ‘Zimmet ve görevi kötüye kullanma suçlarÄ±’ kapsamÄ±nda yürütülmekte olan soruÅŸturmada, Alanya Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸümüzün baÅŸarÄ±lÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± ile A.Ä°. az önce Ä°zmir’de yakalanmÄ±ÅŸtÄ±r, soruÅŸturma kapsamÄ±nda ÅŸüphelinin kardeÅŸi olan bir kiÅŸi tutuklanmÄ±ÅŸ, ÅŸüphelinin de amcasÄ± bugün yakalanmÄ±ÅŸtÄ±r. SoruÅŸturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur.”

Öte yandan A.Ä°.'nin, topladÄ±ÄŸÄ± paralarÄ±n yanÄ± sÄ±ra çok sayÄ±da kiÅŸinin de dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k iddiasÄ±yla baÅŸvuruda bulunduÄŸu ve toplam rakamÄ±n 100 milyon lirayÄ± bulabileceÄŸi ileri sürüldü. Polisin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdüÄŸü A.Ä°.'nin yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor. (Antalya/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 00:11

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