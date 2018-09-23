Banka mÃ¼dÃ¼rÃ¼nden milyonlarca liralÄ±k vurgun

Alanya'da mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± banka ile dÃ¶viz bÃ¼rolarÄ± ve iÅŸ insanlarÄ±ndan topladÄ±ÄŸÄ± milyonlarca lirayla kayÄ±plara karÄ±ÅŸan ÅŸahsÄ±n kardeÅŸi tutuklandÄ±.

Antalya'nÄ±n Alanya ilçesinde müdürlüÄŸünü yaptÄ±ÄŸÄ± banka ÅŸubesi ile döviz bürolarÄ± ve iÅŸ insanlarÄ±ndan topladÄ±ÄŸÄ± 2,2 milyon dolar, 1,5 milyon avro ve 1,5 milyon lirayla kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlenen A.Ä°.'nin Ä°stanbul'da yakalanan kardeÅŸi H.Ä°. (34) Alanya'ya getirildi. H.Ä°., emniyetteki iÅŸlemleri sonrasÄ± sevk edildiÄŸi adliyede çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

Alanya'daki banka ÅŸubesinin müdürü A.Ä°.'nin, ucuz döviz alma bahanesiyle döviz bürolarÄ± ve bazÄ± iÅŸ insanlarÄ±ndan para topladÄ±ÄŸÄ±, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸ yerinden de yüklü miktarda para alarak ortadan kaybolduÄŸu öne sürüldü. Alanya Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri, ilk belirlemelere göre, 2,2 milyon dolar, 1,5 milyon avro ve 1,5 milyon lirayla kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tespit edilen A.Ä°.'nin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. A.Ä°.'nin, olay gecesi Alanya GazipaÅŸa HavalimanÄ±'ndan Ä°stanbul'a gitmek üzere uçak bileti aldÄ±ÄŸÄ±; ancak uçaÄŸa binmediÄŸi iddia edildi. AynÄ± uçakla Ä°stanbul'a giden kardeÅŸi H.Ä°., polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Alanya'ya getirilen H.Ä°., polis merkezindeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan bu sabah adliyeye sevk edildi. H.Ä°., çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

Öte yandan A.Ä°.'nin, topladÄ±ÄŸÄ± paralarÄ±n yanÄ± sÄ±ra çok sayÄ±da kiÅŸinin de dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k iddiasÄ±yla baÅŸvuruda bulunduÄŸu ve toplam rakamÄ±n 100 milyon lirayÄ± bulabileceÄŸi ileri sürüldü. Polisin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdüÄŸü A.Ä°.'nin yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor. (Antalya/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 17:03

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