EskiÅŸehirâ€™de 30 Ã¶ÄŸrenci bir haftadÄ±r okulsuz

EskiÅŸehir'in kÃ¶ylerinde yaÅŸayan 11 ilkokul ve 19 lise Ã¶ÄŸrencisinin bir haftadÄ±r okullarÄ±na gidemediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

EskiÅŸehir'de servisçiler ile Milli EÄŸitim arasÄ±nda anlaÅŸma saÄŸlanamamasÄ± üzerine köylerde yaÅŸayan 11 ilkokul ve 19 lise öÄŸrencisinin bir haftadÄ±r okullarÄ±na gidemediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

YaÅŸanan maÄŸduriyeti Meclis gündemine taÅŸÄ±yan CHP EskiÅŸehir Milletvekili Utku ÇakÄ±rözer Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk’un yanÄ±tlamasÄ± talebiyle verdiÄŸi soru önergesinde, “Yeni eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± baÅŸlamasÄ±na raÄŸmen EskiÅŸehir’in köylerinde onlarca öÄŸrenci hâlâ okullarÄ±na baÅŸlayamadÄ±. Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü’nün ve kaymakamlÄ±klarÄ±n bilgisi olmasÄ±na raÄŸmen eÄŸitimlerinden geri kalan bu öÄŸrencilerin maÄŸduriyetleri neden giderilmiyor?” diye sordu. ÇakÄ±rözer, “Milli EÄŸitim servislere birim baÅŸÄ±na 330 TL fiyat belirlemiÅŸ. Servisçiler ise akaryakÄ±ta gelen zamlarÄ± gerekçe göstererek 440 TL istemiÅŸler. AnlaÅŸma saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± için de ÅŸu anda sadece bizim bildiÄŸimiz YeÅŸilyurt, YalÄ±mkaya, Bozan, AÄŸaçhisar ve civar köylerden 30 öÄŸrenci okullarÄ±na gidemiyor. YaÅŸanan maÄŸduriyetlere iliÅŸkin Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü’ne ve diÄŸer mülki amirlere baÅŸvuru yapÄ±lmasÄ±na raÄŸmen hala bir ÅŸey yapÄ±lmamasÄ±, bir haftadÄ±r öÄŸrencilerimizi okulsuz bÄ±rakmak hepimiz adÄ±na utanç verici” dedi.

MAÄžDURÄ°YETLER NEDEN GÄ°DERÄ°LMÄ°YOR?

MaÄŸduriyetlerini giderilmesi adÄ±na konuyu Meclis gündemine taÅŸÄ±yan ÇakÄ±rözer Bakan Ziya Selçuk’un yanÄ±tlamasÄ± talebiyle verdiÄŸi soru önergesinde ÅŸu sorularÄ± yöneltti: “EskiÅŸehir ili ve ilçelerine baÄŸlÄ± taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitimin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± köylerde okul servisi olmadÄ±ÄŸÄ± için maÄŸdur edilen ve okula gidemeyen öÄŸrenci sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r? Bu öÄŸrencilerin kaç tanesi ilköÄŸretim, kaçÄ± ortaöÄŸretim, öÄŸrencisidir? EÄŸitim öÄŸretim faaliyetlerine baÅŸlayamadÄ±ÄŸÄ± için derslerinden geri kalan bu öÄŸrencilerin maÄŸduriyetleri nasÄ±l giderilecektir? ÖÄŸrencilerin okullarÄ±na gidemediÄŸine iliÅŸkin Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü’ne dilekçe verildiÄŸi doÄŸru mudur? DoÄŸru ise, üzerinden bir hafta geçmesine raÄŸmen bu öÄŸrencilerin okullarÄ±na gidememesinin gerekçesi nedir? ÖÄŸrencilerin maÄŸdur edilmesinde sorumluluÄŸu olanlara iliÅŸkin herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lacak mÄ±dÄ±r? Seçim bölgem EskiÅŸehir ve Türkiye genelinde kaç öÄŸrenci servisten yaralanmakta, kaç okul servisi bulunmaktadÄ±r?”

TAÅžIMALI EÄžÄ°TÄ°M BÄ°RÇOK SORUN YARATMAKTA

Öte yandan eÄŸitim sisteminde yaÅŸanan en önemli sorunlarÄ±ndan ve eÄŸitimin kanayan yaralarÄ±ndan birinin taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim olduÄŸunu vurgulayan ÇakÄ±rözer, “Ülkemizde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim, çok ciddi sayÄ±da baÅŸvurulan bir yöntem haline geldi. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine göre geçtiÄŸimiz yÄ±l ülke genelinde 1 milyon 322 bin 281 öÄŸrenci taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim gördü. Okul kapatmak, yüz binlerce öÄŸretmen atama beklerken öÄŸretmen atamamak yerine öÄŸrencileri taÅŸÄ±mak birçok sorunu beraberinde getirirken, bunlara ekonomide yaÅŸanan kriz de eklenince sorunlar çÄ±ÄŸ gibi büyümektedir. ÖÄŸrenciler okullarÄ±ndan kopmak zorunda bÄ±rakÄ±lmaktadÄ±r” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 16:32

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