CHP'den Ã–mer Ã‡elik'e: 4 milyarlÄ±k hediye uÃ§ak jest nerede gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ?

CHP Grup BaÅŸkan Vekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel'den 'hediye uÃ§ak' aÃ§Ä±klamasÄ±: Devletin jesti bir dolmakalem hediyesi olur, devletin devlete jesti jumbo jet olur mu?

CHP Grup BaÅŸkan Vekili Özgür Özel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in, Katar’dan hibe olarak alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edilen VIP uçaÄŸa iliÅŸkin “Devletlerin jestleri olur” sözlerine tepki gösterdi. Özel, “Devletlerin jesti olur da bir dolmakalem hediyesi olur, devletin devlete jesti jumbo jet olur mu kardeÅŸim? 4 milyarlÄ±k jest nerede görülmüÅŸ” dedi.

CHP’li Özel yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Devletlerin jesti olur da bir dolmakalem hediyesi olur, devletin devlete jesti jumbo jet olur mu kardeÅŸim? 4 milyarlÄ±k jest nerede görülmüÅŸ. ‘Bizim de yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oluyor’ diyor. AÄŸzÄ±ndaki baklayÄ± çÄ±kar bakalÄ±m. Kime böyle jestler yaptÄ±k? Hariri’ye Türk Telekom’un peÅŸkeÅŸ çekilmesi bir jest miydi? YabancÄ±lara yapÄ±lan bütün özelleÅŸtirmeler jest miydi? Neyi kime jest olarak verdiniz?” diye sordu. Çelik’e Katar Emiri’nin jestlerine karÅŸÄ±lÄ±k ne jestler yapacaklarÄ±nÄ± soran Özel, ülkenin güzel topraklarÄ±nÄ±, turistik yerlerini hangi güzel arazilerini KatarlÄ±lara jest diye vereceklerinin açÄ±klanmasÄ±nÄ± istedi.

‘VATANDAÅžIN PSÄ°KOLOJÄ°SÄ° BOZULDU’

Adalet BakanÄ± Abdülhamit Gül’ün ekonomik krizin gerekçesinin psikolojik olduÄŸuna yönelik açÄ±klamalarÄ±na da tepki gösteren Özel ÅŸunlarÄ± belirtti: “Bir gerçek var, o da vatandaÅŸÄ±n psikolojisinin bozulduÄŸu. Artan antidepresan kullanÄ±mÄ±ndan, artan intihar vakalarÄ±ndan görüyoruz ki vatandaÅŸÄ±n psikolojisi bozuldu. VatandaÅŸÄ±n psikolojisi, bu kadar büyük bir ekonomik krizi, eve ekmek götürememeyi, bakkalÄ±n, kasabÄ±n önünden geçememeyi, asgari ücretin iki ayda yüzde 40 deÄŸer kaybetmesini kaldÄ±ramÄ±yor. Ama SayÄ±n Bakan, alay eder gibi, krizi yaratanÄ±n psikoloji olduÄŸunu söylüyor. Milletin aklÄ±yla alay edip milletin aklÄ±nÄ± daha fazla oynatmasÄ±nlar.” (Ankara/EVRENSEL)

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