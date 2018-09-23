Google Translate'teki 'Yezit' hatasÄ± tepki Ã§ekti

Google Translate'te 'Yezit' kelimesinin TÃ¼rkÃ§e'den baÅŸka bir dile Ã§evirisinde 'Hz. HÃ¼seyin' sonucu Ã§Ä±kmasÄ± sosyal medyada tepkiye neden oldu

Teknoloji devi 'Alphabet'e baÄŸlÄ± Google'Ä±n tercüme uygulamasÄ± olan 'Google Translate'te yer alan bir hata sosyal medyada tepki çekti. Translate uygulamasÄ±nda 'Yezit' kelimesini Türkçeden herhangi bir dile çevirmek isteyen bazÄ± kullanÄ±cÄ±lar, 'Hz. Hüseyin' sonucu ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. BazÄ± kullanÄ±cÄ±larda ise bu sonuç yalnÄ±zca kelimeyi Türkçeden Ä°ngilizceye çeviride çÄ±ktÄ±.

Olaya sosyal medyadan tepki gösteren kullanÄ±cÄ±lar, hatanÄ±n düzeltilmesini talep etti.

Photoshoptur gerçek olamaz dedim ama maalesef böyle çeviriyor.

Sen pis Yezit'e nasÄ±l Hz. Hüseyin diyebilirsin @Google https://t.co/yewVyfLHZo — Elif ERDOÄžAN (@elif__erdoan) 23 Eylül 2018

Google Türkçe-Ä°ngilizce yezit yazÄ±nca Hz.Hüseyin çÄ±kÄ±yor. Geri bildirim yaparak Muharrem ayÄ±nda bu yanlÄ±ÅŸÄ± düzeltelim. #Google pic.twitter.com/Ak7kurkukg — Ümit Kaya (@umitkaya24) 22 Eylül 2018

YEZÄ°D KÄ°MDÄ°R, YEZÄ°T NE DEMEKTÄ°R?

I. Yezid, Emevi HanedanÄ±n korucusu olan Muaviye bin Ebu Süfyan'Ä±n oÄŸlu ve hanedanlÄ±ÄŸÄ±n ikinci yöneticisidir. Yönetimi babasÄ±ndan devraldÄ±ÄŸÄ±nda halifeliÄŸine itirazlar gelmiÅŸ, Muhammed Peygamberin torunu Hz. Hüseyin, onun halifeliÄŸini tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirerek kendi halifeliÄŸini ilan etmiÅŸtir.

Kûfe valisinin kendisine biât etmesi üzerine Hz. Hüseyin, önce Medine'den Mekke'ye, ardÄ±ndan da desteÄŸini umduÄŸu Kûfe'ye doÄŸru yola çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak ilerleyiÅŸi 2 Ekim 680'de Emevî birlikleri tarafÄ±ndan Kerbelâ'da durdurulmuÅŸ ve 10 Ekim 680'de Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kiÅŸi öldrülmüÅŸtür. Ä°slam tarihi açÄ±sÄ±ndan Yezîd'in hilafeti dönemindeki en önemli olay bu olmuÅŸtur. O günden bugüne Yezîd, Åžiî Ä°slam'da zulmün ve kötülüÄŸün sembolü olarak anÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Öte yandan 'yezit' kelimesi Türkçede "Hilekâr, sahtekâr" ve "Nefret edilen kimseler için kullanÄ±lan bir söz" olarak kullanÄ±lÄ±r. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 15:50

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