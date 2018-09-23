HDP, Ã–calanâ€™la ilgili Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan cevap bekliyor

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, Abdullah Ã–calanâ€™a verilen disiplin cezasÄ±yla ilgili 'Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan cevap bekliyoruz' dedi.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± ve aynÄ± zamanda Ä°mralÄ± Heyet Üyesi olan Pervin Buldan, PKK Lideri Abdullah Öcalan’Ä±n avukatlarÄ±nÄ±n görüÅŸme talebine karÅŸÄ±lÄ±k verilen bir disiplin cezasÄ± üzerine partisinin Ä°stanbul il binasÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± yaptÄ±.

6 Eylül’de avukatlarÄ±n Öcalan’la görüÅŸmek için verdiÄŸi baÅŸvuru dilekçesi reddedilmesine Öcalan’a verilen disiplin cezasÄ±nÄ±n gerekçe gösterildiÄŸini belirten hatÄ±rlatan Pervin Buldan, “SayÄ±n Öcalan hakkÄ±nda 2005 ve 2009 tarihleri arasÄ±nda verilen 11 ayrÄ± hücre cezasÄ±, 2009 yÄ±lÄ±ndaki 156 sayfalÄ±k mektubuna dair disiplin kurulu kararÄ± yasaklamaya gerekçe gösterilmiÅŸtir. Yine SayÄ±n Öcalan’Ä±n görüÅŸlerinin kamuoyu ile paylaÅŸmasÄ±nÄ±n kamuoyunda gündem yaratmasÄ± baÅŸvurunun reddedilmesine gerekçe gösterilmiÅŸtir” diye konuÅŸtu.

GÖRÜÅžMENÄ°N ENGELLENMESÄ° MANÄ°DAR

Öcalan’a 2005-2009 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda verilen disiplin cezasÄ± neden ÅŸimdi uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da soran Buldan, devamla ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bizler adaletin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz, ancak SayÄ±n Öcalan’a 13 yÄ±l aradan sonra avukatlarÄ± ile görüÅŸmesinin engellenmesini manidar buluyoruz.

CPT baÅŸta olmak üzere Avrupa’daki kuruluÅŸlara SayÄ±n Öcalan’Ä±n durumuna iliÅŸkin bir an önce giriÅŸimde bulunma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz. Bir insan avukatlarÄ± ile, ailesi ile görüÅŸmeyecek ve disiplin cezasÄ± alacak... Bu durum, Türkiye’deki hukuki durumu da ortaya koymaktadÄ±r. Bu disiplin cezasÄ±na dair, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan cevap bekliyoruz. Bu talebimizi hem Hükümete hem Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±’na iletiyoruz. OrtadoÄŸu’daki, Türkiye’deki geliÅŸmeler bütün bunlar bir an önce SayÄ±n Öcalan’la görüÅŸmelerin baÅŸlatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ortaya koyuyor. Bir kriz ve kaos yaÅŸayan Türkiye’nin, Öcalan’la görüÅŸüldüÄŸü takdirde bu krizlerden çok kolay çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. GörüÅŸmeler devam ettiÄŸi sürece bu kriz ve kaoslarÄ±n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±na tanÄ±klÄ±k ettik. Darbe giriÅŸimi Ä°mralÄ± kapÄ±larÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ± ile gerçekleÅŸti, SayÄ±n Öcalan bu konuda uyarÄ±cÄ± olmuÅŸtur.

Tecridin bir insanlÄ±k suçu olduÄŸunu belirten Buldan, “Biz hem HDP olarak hem Ä°mralÄ± heyeti adÄ±na ifade etmek isterim ki SayÄ±n Öcalan üzerindeki tecrit bir an önce kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r” dedi. Öcalan’la ilgili bir baÅŸvuruda bulunup bulunmayacaklarÄ±na iliÅŸkin soru üzerine Buldan, “Bütün bu sorularÄ±n cevabÄ±nÄ± Kamu GüvenliÄŸi MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±’ndan ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan bekliyoruz. MüsteÅŸarÄ±n barÄ±ÅŸ ve müzakere sürecinde yapÄ±lan görüÅŸmelerin tanÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu için sorumlu olduÄŸunu düÅŸünüyoruz” ifadeleriyle yanÄ±t verdi.

HDK’DEN TECRÄ°DÄ° KALDIRIN ÇAÄžRISI

HDK, 8’inci Dönem 5’inci Genel Meclis ToplantÄ±sÄ±nÄ± BeyoÄŸlu’nda bulunan merkez binasÄ±nda gerçekleÅŸtirdi. ToplantÄ±ya HDK EÅŸ Sözcüleri Onur HamzaoÄŸlu ve Gülistan KÄ±lÄ±ç KoçyiÄŸit ile HDK bileÅŸenleri katÄ±ldÄ±. AçÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± HDK EÅŸ Sözcüsü Onur HamzaoÄŸlu yaptÄ±. HamzaoÄŸlu, bugün neoliberalizmin sonuna tanÄ±klÄ±k ettiklerini ifade ederek, günümüz iktidarlarÄ±nÄ±n tüm dünyada korkuyu yükseltmeye ve korku üzerinden sessizliÄŸi, “itaati” saÄŸlamaya çaba gösterdiklerini belirtti.

Gülistan KÄ±lÄ±ç KoçyiÄŸit ise konuÅŸmasÄ±nda PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecride deÄŸinerek, “Daha önce OHAL öncesiyle engellenen tüm görüÅŸmeler ÅŸu anda 14 Eylül tarihinde kendilerine verilen disiplin cezalarÄ± nedeniyle engellendi. Ä°kinci yeni bir uyduruk gerekçeyle görüÅŸmeler engelleniyor. Çok defa ifade ettik. Ä°mralÄ± tecridi kalkmadan, Ä°mralÄ±’daki hukuk sistemi teÅŸhir edilmeden, Ä°mralÄ±’daki tecride ses çÄ±karÄ±lmadan bu ülkede eÅŸitlik ve özgürlük meselesine söz etmek imkansÄ±zdÄ±r. Çünkü Ä°mralÄ± tecridi ÅŸuanda sistemleÅŸmiÅŸtir. Ve bütün bir ülkenin üzerinde Ä°mralÄ± tecridinin bir benzeri uygulanmamaktadÄ±r” ifadelerini kullandÄ±. (Ä°STANBUL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 15:37

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