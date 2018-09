HDP, Ã–calanâ€™la ilgili Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan cevap bekliyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Abdullah Öcalan’a verilen disiplin cezasıyla ilgili 'Adalet Bakanlığı’ndan cevap bekliyoruz' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı ve aynı zamanda İmralı Heyet Üyesi olan Pervin Buldan, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarının görüşme talebine karşılık verilen bir disiplin cezası üzerine partisinin İstanbul il binasında basın toplantısı yaptı.

6 Eylül’de avukatların Öcalan’la görüşmek için verdiği başvuru dilekçesi reddedilmesine Öcalan’a verilen disiplin cezasının gerekçe gösterildiğini belirten hatırlatan Pervin Buldan, “Sayın Öcalan hakkında 2005 ve 2009 tarihleri arasında verilen 11 ayrı hücre cezası, 2009 yılındaki 156 sayfalık mektubuna dair disiplin kurulu kararı yasaklamaya gerekçe gösterilmiştir. Yine Sayın Öcalan’ın görüşlerinin kamuoyu ile paylaşmasının kamuoyunda gündem yaratması başvurunun reddedilmesine gerekçe gösterilmiştir” diye konuştu.

GÖRÜŞMENİN ENGELLENMESİ MANİDAR

Öcalan’a 2005-2009 yılları arasında verilen disiplin cezası neden şimdi uygulandığını da soran Buldan, devamla şunları söyledi: “Bizler adaletin olmadığını biliyoruz, ancak Sayın Öcalan’a 13 yıl aradan sonra avukatları ile görüşmesinin engellenmesini manidar buluyoruz.

CPT başta olmak üzere Avrupa’daki kuruluşlara Sayın Öcalan’ın durumuna ilişkin bir an önce girişimde bulunma çağrısı yapıyoruz. Bir insan avukatları ile, ailesi ile görüşmeyecek ve disiplin cezası alacak... Bu durum, Türkiye’deki hukuki durumu da ortaya koymaktadır. Bu disiplin cezasına dair, Adalet Bakanlığı’ndan cevap bekliyoruz. Bu talebimizi hem Hükümete hem Adalet Bakanlığı’na iletiyoruz. Ortadoğu’daki, Türkiye’deki gelişmeler bütün bunlar bir an önce Sayın Öcalan’la görüşmelerin başlatılması gerektiğini ortaya koyuyor. Bir kriz ve kaos yaşayan Türkiye’nin, Öcalan’la görüşüldüğü takdirde bu krizlerden çok kolay çıkacağını biliyoruz. Görüşmeler devam ettiği sürece bu kriz ve kaosların yaşanmadığına tanıklık ettik. Darbe girişimi İmralı kapılarının kapatılması ile gerçekleşti, Sayın Öcalan bu konuda uyarıcı olmuştur.

Tecridin bir insanlık suçu olduğunu belirten Buldan, “Biz hem HDP olarak hem İmralı heyeti adına ifade etmek isterim ki Sayın Öcalan üzerindeki tecrit bir an önce kaldırılmalıdır” dedi. Öcalan’la ilgili bir başvuruda bulunup bulunmayacaklarına ilişkin soru üzerine Buldan, “Bütün bu soruların cevabını Kamu Güvenliği Müsteşarlığı’ndan ve Adalet Bakanlığı’ndan bekliyoruz. Müsteşarın barış ve müzakere sürecinde yapılan görüşmelerin tanığı olduğu için sorumlu olduğunu düşünüyoruz” ifadeleriyle yanıt verdi.

HDK’DEN TECRİDİ KALDIRIN ÇAĞRISI

HDK, 8’inci Dönem 5’inci Genel Meclis Toplantısını Beyoğlu’nda bulunan merkez binasında gerçekleştirdi. Toplantıya HDK Eş Sözcüleri Onur Hamzaoğlu ve Gülistan Kılıç Koçyiğit ile HDK bileşenleri katıldı. Açılış konuşmasını HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu yaptı. Hamzaoğlu, bugün neoliberalizmin sonuna tanıklık ettiklerini ifade ederek, günümüz iktidarlarının tüm dünyada korkuyu yükseltmeye ve korku üzerinden sessizliği, “itaati” sağlamaya çaba gösterdiklerini belirtti.

Gülistan Kılıç Koçyiğit ise konuşmasında PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecride değinerek, “Daha önce OHAL öncesiyle engellenen tüm görüşmeler şu anda 14 Eylül tarihinde kendilerine verilen disiplin cezaları nedeniyle engellendi. İkinci yeni bir uyduruk gerekçeyle görüşmeler engelleniyor. Çok defa ifade ettik. İmralı tecridi kalkmadan, İmralı’daki hukuk sistemi teşhir edilmeden, İmralı’daki tecride ses çıkarılmadan bu ülkede eşitlik ve özgürlük meselesine söz etmek imkansızdır. Çünkü İmralı tecridi şuanda sistemleşmiştir. Ve bütün bir ülkenin üzerinde İmralı tecridinin bir benzeri uygulanmamaktadır” ifadelerini kullandı. (İSTANBUL)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Eylül 2018 15:37

www.evrensel.net