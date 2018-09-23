YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 7'nci duruÅŸmasÄ± yarÄ±n gÃ¶rÃ¼lecek

HDP Ã¶nceki dÃ¶nem EÅŸ BaÅŸkanÄ± Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 7'nci duruÅŸmasÄ± yarÄ±n Ankaraâ€™da gÃ¶rÃ¼lecek.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YüksekdaÄŸ'Ä±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ve hakkÄ±nda hazÄ±rlanan 7 ayrÄ± fezlekenin birleÅŸtirilmesiyle oluÅŸturulan dava, Ankara 16’ncÄ± AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde yarÄ±n saat 10.00'da görülecek.

Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü Salonu'nda görülen 6 Temmuz'daki duruÅŸmaya katÄ±lmayan YüksekdaÄŸ yarÄ±n aynÄ± salonda görülecek duruÅŸmaya katÄ±lacak. YüksekdaÄŸ, “Örgüt yöneticiliÄŸi”, “Örgüt propagandasÄ± yapmak”, “ToplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri kanununa muhalefet”, “HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik” ve “Suç iÅŸlemeye tahrik” iddialarÄ±yla tutuklu yargÄ±lanÄ±yor.

Dosya kapsamÄ±nda YüksekdaÄŸ hakkÄ±nda 30 yÄ±ldan 83 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenirken, 92 sayfalÄ±k iddianamede, YüksekdaÄŸ'Ä±n Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisindeki faaliyetleri ve diÄŸer eylemleri nedeniyle “örgüt yöneticisi” sÄ±fatÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± da talep ediliyor.

YüksekdaÄŸ’a dosyadaki deliller bir önceki duruÅŸmada tebliÄŸ edilmiÅŸti. Bir önceki duruÅŸmada mazeret bildiren YüksekdaÄŸ, delillerin kendisine geç verildiÄŸini ve inceleyemediÄŸini belirtmiÅŸ, savunma hakkÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. YüksekdaÄŸ'Ä±n yarÄ±n ki duruÅŸmada kendisine verilen dosyada bulunan deliller üzerinden savunma yapmasÄ± bekleniyor.

'SAVUNMA HAKKIM KISITLANIYOR'

Anayasa Mahkemesi’ne tutuklama tarihinden sonra YüksekdaÄŸ ile ilgili yakalama, gözaltÄ±na alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmamasÄ± ve soruÅŸturma dosyasÄ±na eriÅŸimin kÄ±sÄ±tlanmasÄ± nedenleriyle kiÅŸi hürriyeti ve güvenliÄŸi hakkÄ±nÄ±n; tutuklamaya konu suçlamalarÄ±n ifade özgürlüÄŸü ile siyasi faaliyet kapsamÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin olmasÄ± ve tutukluluk nedeniyle milletvekilliÄŸi görevinin yerine getirilememesi nedenleriyle de ifade özgürlüÄŸü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi gerekçeleriyle yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru, 7 AÄŸustos tarihinde “kabul edilemez” kararÄ± ile ret edilmiÅŸti.

'4 KASIM DARBESÄ° ÖNCESÄ°NDEN SÜREÇ HAZIRLANDI'

YüksekdaÄŸ'Ä±n uzun süredir tutuklu yargÄ±lanmasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren HDP Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, önceki dönem eÅŸ genel baÅŸkanlarÄ± YüksekdaÄŸ'Ä±n rehin alma siyaseti kapsamÄ±nda cezaevinde bulunduÄŸunu söyledi. “YüksekdaÄŸ'a yönelim ve saldÄ±rÄ± tutuklanmasÄ±ndan çok daha önce baÅŸladÄ±. Bu süreç 4 KasÄ±m darbesinden önce hazÄ±rlandÄ±. YüksekdaÄŸ, hükümet sözcüleri ve CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n hedef gösterdiÄŸi isimler arasÄ±ndaydÄ±" diye konuÅŸtu.

'SÄ°STEMLERÄ°NÄ° KADINLAR AL AÅžAÄžI EDECEÄžÄ° Ä°ÇÄ°N SALDIRIYORLAR'

YüksekdaÄŸ'a yönelimin bir diÄŸer boyutunun da iktidarÄ±n kadÄ±n iradesinden korkusundan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan BeÅŸtaÅŸ, "KadÄ±nlarÄ±n karar verdiÄŸi her meselede baÅŸarÄ±lÄ± olacaklarÄ±nÄ± iktidar da biliyor. KadÄ±nlarÄ±n özgürlüÄŸü onlarÄ±n kurmak istediÄŸi sistemi al aÅŸaÄŸÄ± edecek, bu yüzden her türlü saldÄ±rÄ± ilk önce kadÄ±nlara uygulanÄ±yor" dedi. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 15:27

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