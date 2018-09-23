Adnan Ã–zyalÃ§Ä±ner okurlarÄ±yla buluÅŸtu

Yazar Adnan Ã–zyalÃ§Ä±ner, Ordu'daki Bilge Sahaf Kitabeviâ€™nde okurlarÄ±yla bir araya geldi.

Yazar Adnan ÖzyalçÄ±ner, Ordu’da bulunan Bilge Sahaf Kitabevi’nde imza günü ve söyleÅŸi gerçekleÅŸtirdi.

OkurlarÄ±yla bir araya gelen ÖzyalçÄ±ner, Türkiye edebiyatÄ±nda emek konusunun iÅŸleniÅŸ biçimi hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda yazarlarÄ±n kitaplarÄ±ndan örnek okumalar yaptÄ±.

Sait Faik, Orhan Kemal, Refik Halit, YaÅŸar Kemal, Sebahattin Ali gibi yazarlarÄ±n kitaplarÄ±nÄ± örnek gösteren ÖzyalçÄ±ner, emek konusunun öykü ve romanlarda konu edilmesinin 1900’lü yÄ±llara dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Refik Halit Karay’Ä± örnek veren Yazar, “EdebiyatÄ±mÄ±zda emek öyküsünü konu alan ilk yazarÄ±mÄ±z Refik Halit Karay’dÄ±r. Karay, Sus PayÄ± adlÄ± öyküsünde Bursa’da bir ipek imalathanesini ve burada çalÄ±ÅŸan kÄ±zlarÄ± anlatÄ±r. Yazar 1909 yÄ±lÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ± bu öyküde fabrikadaki saÄŸlÄ±ksÄ±z, daha doÄŸrusu ölümcül koÅŸullara deÄŸinmiÅŸtir” diyerek Sait Faik, Orhan Kemal, Refik Halit, YaÅŸar Kemal, Sebahattin Ali gibi yazarlardan örnek okumalar yaptÄ±.

OkurlarÄ±n kitaplarÄ±nÄ± imzalayan Yazar ÖzyalçÄ±ner, söyleÅŸide okurlarÄ±n sorularÄ±nÄ± da yanÄ±tladÄ±.

YazarlarÄ±n ve ÅŸairlerin dilin korunmasÄ±na ve geliÅŸtirilmesine katkÄ±larÄ±nÄ±n büyük olduÄŸuna dikkat çekilen söyleÅŸide kitap okurunun çoÄŸalmasÄ± için herkese görev düÅŸtüÄŸü belirtildi. (Ordu/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 14:56

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