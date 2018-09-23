DÃ¼ÄŸÃ¼nden vazgeÃ§ip, dÃ¼ÄŸÃ¼n bÃ¼tÃ§esiyle dÃ¼nyayÄ± gezdiler

"Bu parayla 'dÃ¼ÄŸÃ¼n yapÄ±p baÅŸkalarÄ±nÄ± eÄŸlendireceÄŸimize dÃ¼nya turuna Ã§Ä±kÄ±p kendimiz eÄŸlenelim' dedik." dediler, motosikletle tura Ã§Ä±ktÄ±lar.

Evlenmek isteyen TuÄŸçe Akbayar ile Fatih Aktunkaynak, düÄŸün için hesapladÄ±klarÄ± bütçeyle dünya turuna çÄ±ktÄ±. 125 cc'lik iki motosikletle 25 ayda 48 ülke gezen çift, 107 bin kilometre yol yaparak Türkiye'ye döndü.

Ä°stanbul'da ikisi de motosiklet tutkunu olan pilates eÄŸitmeni TuÄŸçe Akbayar ile sistem mühendisi Fatih Aktunkaynak evlilik kararÄ± aldÄ±. DüÄŸün için bütçe planlamasÄ± yapmaya baÅŸlayan çift, yüksek bir maliyet tablosuyla karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca, bu parayÄ± düÄŸün yapmak yerine farklÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirmek istedi. Ä°ÅŸlerinden ayrÄ±lan çift, 25 ayda 48 ülke gezdi, 107 bin kilometre yol yaparak Türkiye'ye döndü.

Yola çÄ±kma kararÄ±nÄ± nasÄ±l aldÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Fatih Altunkaynak, "TuÄŸçe ile evlenme kararÄ± vermiÅŸtik. Tabi bunun için yüklü bir paraya ihtiyacÄ±mÄ±z vardÄ±. Bu parayla 'düÄŸün yapÄ±p baÅŸkalarÄ±nÄ± eÄŸlendireceÄŸimize dünya turuna çÄ±kÄ±p kendimiz eÄŸlenelim' dedik. Ä°kimiz de maaÅŸlÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸlerden ayrÄ±lÄ±p yola çÄ±kmayÄ±, dönünce de kendi iÅŸimizi kurup hayatÄ±mÄ±za devam etmeyi planladÄ±k" dedi.

KURYE MOTORUYLA 107 BÄ°N KÄ°LOMETRE

FotoÄŸraflar: DHA

Yolculuk bütçesi oluÅŸturabilmek için kendi motosikletlerini satÄ±p iki küçük motosiklet aldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Altunkaynak, "AslÄ±nda uzun yola pek de uygun olmayan, kurye arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± 125 cc'lik iki motosikletlerle yola çÄ±ktÄ±k, çünkü çok paramÄ±z yoktu. Büyük motosikletlerimizi sattÄ±k aradaki farkÄ± tur bütçemize ekledik. Yolculuk planÄ± yaparken Avrupa'dan baÅŸlayÄ±p Güney Amerika'ya, oradan da Rusya'ya gidip ülkemize döneceÄŸimiz bir rota çizdik. Avrupa'dan baÅŸlamamÄ±zÄ±n sebebi, bir aksilikle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsak geri dönmemizin kolay olmasÄ±ydÄ±. Mesela Avrupa'da güvenliÄŸi düÅŸünmedik, ama Güney Amerika'da bu da bizim için bir kriter oldu. Yolculuk esnasÄ±nda rotayÄ± deÄŸiÅŸtirip Rusya yerine Kuzey Amerika'ya gittik oradan da Güney Asya'ya geçiÅŸ yaptÄ±k" dedi.

'Ä°SPANYA'DA YAÅžAMAK Ä°STERDÄ°K'

YolculuklarÄ± boyunca yüzlerce farklÄ± ÅŸehir ve kültür gördüklerini söyleyen TuÄŸçe Akbayar ise, "En çok sevdiÄŸimiz ve yaÅŸamayÄ± istediÄŸimiz ülke Ä°spanya oldu. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda da Åžili'yi ve Kanada'yÄ± çok beÄŸendik. El Salvador'da oranÄ±n yerlisi bir ailenin yanÄ±nda kaldÄ±k. Bir market alÄ±ÅŸveriÅŸine gitmiÅŸtik, düÅŸük bütçeyle gezdiÄŸimiz için alÄ±ÅŸveriÅŸ yaparken ince hesaplar yapÄ±yorduk. Bu durum, ailenin de dikkatini çekmiÅŸ ve bizden sonra markete gidip fiyatÄ±na bakÄ±p da rafa geri bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her ÅŸeyi alÄ±p bize hediye ettiler. DünyanÄ±n bir ucunda aynÄ± dili konuÅŸmadan, aynÄ± görüÅŸlere sahip olmadan bu ÅŸekilde baÄŸlar kurmak inanÄ±lmaz bir duyguydu" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

KadÄ±n bir motosikletçi görmenin insanlarÄ±n çok hoÅŸuna gittiÄŸini söyleyen Akbayar, "Çok güzel tepkiler alÄ±yorum. Özellikle konaklamak için misafir olduÄŸumuz yerlerde çift olarak yola çÄ±kmÄ±ÅŸ olmamÄ±z, onlara güven duygusu verdi. KadÄ±n motosikletçi olarak sadece Pakistan'da birkaç sorunla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir yerde baÅŸÄ±mÄ±za olumsuz hiçbir ÅŸey gelmedi" dedi.

'EVLENECEÄžÄ°Z AMA ÅžU AN Ä°ÇÄ°N ÖNCELÄ°K DEÄžÄ°L'

Dünya turunun ardÄ±ndan ülkeye dönüp pek çok yerde, turda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±klarÄ± sunumlar yapan çift, hâlâ evlilik planlarÄ±nÄ±n geçerli olduÄŸunu söyledi. Altunkaynak, "Elbet bir gün evleneceÄŸiz, ama bu ÅŸu an için bir öncelik deÄŸil. Bizim açÄ±mÄ±zdan yaÅŸantÄ±mÄ±zÄ± kÄ±sÄ±tlayan bir durum yok. Düzenimiz oturduktan sonra eÅŸimizi, dostumuzu bir arada göreceÄŸimiz güzel bir nikah töreni yapmak istiyoruz" diye konuÅŸtu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 14:43

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