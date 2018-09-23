Kulp davasÄ±nda 'zaman aÅŸÄ±mÄ±'na ailelerden tepki

DiyarbakÄ±r'da 1993 yÄ±lÄ±nda kaybedilen 11 kiÅŸinin akÄ±betinin sorulduÄŸu Kulp davasÄ± kararÄ±na ailelerden tepki: 25 yÄ±l geÃ§se de hukuk mÃ¼cadelemiz sÃ¼recek

DiyarbakÄ±r'da 1993 tarihinde General Yavuz Ertürk komutasÄ±ndaki Bolu DaÄŸ Komando TugayÄ± tarafÄ±ndan yürütülen askeri operasyonlar sÄ±rasÄ±nda kaybedilen 11 kiÅŸinin akÄ±betinin sorulduÄŸu Kulp davasÄ± zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸratÄ±ldÄ±. SanÄ±k hakkÄ±nda da beraat kararÄ± verildi. Kaybedilen Bahri ÅžimÅŸek'in oÄŸlu Aslan ÅžimÅŸek, "25 yÄ±l geçse de hukuk mücadelemiz sürecek" dedi.

DiyarbakÄ±r’Ä±n Kulp ilçesinin Alaca köyü ve MuÅŸ’a baÄŸlÄ± KayalÄ±sü köyünün civarÄ±nda 8-25 Ekim 1993 tarihinde Abdo YamÄ±k, Bahri ÅžimÅŸek, Behçet TutuÅŸ, Celal Aziz AydoÄŸdu, Hasan Avar, Mehmet Salih Akdeniz, Mehmet Åžah Atala, Mehmet Åžerif Avar, Nesrettin Yerlikaya, Ümit TaÅŸ ve Turan Demir adlÄ± siviller öldürüldü.

Mezopotomya haber ajasÄ±nÄ±n haberine göre toplanan deliller, tanÄ±k beyanlarÄ±, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM) ve Meclis kararÄ±na raÄŸmen yÄ±llar sonra açÄ±lan davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ±nda, dönemin Bolu DaÄŸ Komanda TugayÄ± KomutanÄ± Yavuz Ertürk, “birden fazla kiÅŸiyi aynÄ± sebeple öldürme”, “halkÄ± isyana ve birbirini öldürmeye teÅŸvik, cürüm iÅŸlemek üzere teÅŸekkül oluÅŸturmak” suçlarÄ±ndan yeterli delil olmadÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla beraat ettirildi. Dava da zamanaÅŸÄ±mÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle düÅŸürüldü.

Kaybettirilen 11 kiÅŸiden biri olan Bahri ÅžimÅŸek’in oÄŸlu Aslan ÅžimÅŸek, verilen karara tepki gösterdi. 14 yaÅŸÄ±ndayken babasÄ±nÄ±n öldürüldüÄŸünü ifade eden ÅžimÅŸek, 9 kardeÅŸinin olduÄŸunu belirterek, “ÇocuklarÄ±nÄ±n geleceÄŸi karartÄ±ldÄ±. Olay sadece bir babanÄ±n katlediliÅŸi deÄŸildi” dedi.

ÅžimÅŸek, “BabamÄ±zÄ±n katledilmesi aklÄ±mÄ±zÄ±n ucundan geçmezdi. Devletin yargÄ±sÄ± ve kanunu var. BunlarÄ±n bir cezasÄ± varsa, orada yargÄ±lanÄ±p ceza alÄ±rlar diye düÅŸünüyorduk. Ama bu insanlarÄ±n elleri kollarÄ± baÄŸlanarak öldürüldü ve yakÄ±ldÄ±. Derin bir acÄ± yaÅŸadÄ±k bu ülkede” ifadelerini kullandÄ±.

‘BÖYLE BÄ°R KARAR BEKLEMÄ°YORDUK’

BabasÄ±nÄ±n öldürüldüÄŸü 1993’ten 2004’e kadar umutla aramalarÄ±nÄ± sürdürdüklerini söyleyen ÅžimÅŸek, “Kanunlarla mücadelemizi verdik. Bu insanlar bir gün gelip çÄ±kacak diye umudumuz vardÄ±. Cezaevlerinde olduklarÄ±nÄ± ve bir gün devletin bunlarÄ± çÄ±karÄ±p yargÄ±layacaklarÄ±nÄ± umuyorduk. 11 yÄ±l boyunca hep bir umutla devletin kapÄ±sÄ±nÄ± çalÄ±yorduk bu insanlar nerede diye. 2004’te kemikleri bulununca dünyamÄ±z yÄ±kÄ±ldÄ±. Böyle bir karar beklemiyorduk” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: MA

‘HAYAL KIRIKLIÄžINA UÄžRADIK’

Kemiklerin bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hukuk mücadelelerini aralÄ±ksÄ±z sürdürdüklerini ifade eden ÅžimÅŸek, AKP’nin 2002’de iktidara gelmesiyle fail meçhul cinayetlerinin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± konusunda umutlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±; ancak hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

‘DELÄ°LLER FAÄ°LÄ°N CEZA ALMASI Ä°ÇÄ°N YETERLÄ°YDÄ°’

DavanÄ±n Ankara’ya taÅŸÄ±nmasÄ±yla faillerin cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± umduklarÄ±nÄ± dile getiren ÅžimÅŸek, “Ankara’ya, acÄ±mÄ±z biraz daha dinecek hissiyle gittik. Bir ve ikinci duruÅŸma umut vericiydi. Dosyaya giren deliller, failin ceza almasÄ± için yeterliydi. Ancak, 3’üncü duruÅŸmada mahkemenin seyri deÄŸiÅŸti. Kurumlardan istenen belgeler vardÄ±. Neden bu kurumlardan belge gelmedi?” diye sordu.

‘MADALYA ALMAK Ä°ÇÄ°N BÖLGEYE GELDÄ°’

BabasÄ±nÄ± öldürmekle suçlanan Ertürk’e tepki gösteren ÅžimÅŸek, ÅŸöyle devam etti: “Ertürk, yetkilerini keyfi kullandÄ±. Bu yetkiyle yurttaÅŸlarÄ± koruyacaÄŸÄ±na onlarÄ± katletti. Madalya almak için bölgeye geldi, katliamÄ± gerçekleÅŸtirip buradan da çÄ±ktÄ±. O dönem Åžemdin SakÄ±k da o bölgeydi. Acaba SakÄ±k ile ne tür antlaÅŸma yaptÄ±n? Devlet bunlarÄ± araÅŸtÄ±rsÄ±n.”

‘BÄ°R GÜN ELBET CEZA ALACAK’

YaÅŸanan hukuksuzluÄŸa tepki gösteren ÅžimÅŸek, “25 yÄ±ldÄ±r hukuk mücadelesi veriyorduk. Bir 25 yÄ±l daha geçse hukuk mücadelemizi yürüteceÄŸiz. Bir gün elbet bu kiÅŸi ceza alacaktÄ±r. YaptÄ±klarÄ± yanÄ±na kar kalmayacaktÄ±r. Bu kiÅŸi bir gün cezaevinin yolunu boylayacaktÄ±r” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 13:24

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