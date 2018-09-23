Almanya'da mÃ¼ltecilerle dayanÄ±ÅŸma : HiÃ§bir insan illegal deÄŸildir

Almanyaâ€™da Deniz KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã¶rgÃ¼tlenmesi mÃ¼ltecilerle dayanÄ±ÅŸma eylemi yaptÄ±: Ä°nsan kurtarmak neden suÃ§ olsun.

Ali ÇARMAN

Mannheim

Almanya’nÄ±n onlarca ÅŸehrinde AÄŸustos ayÄ±nda bu yana SEEBRÜCE (Deniz Köprüsü) örgütü tarafÄ±ndan Avrupa BirliÄŸi’nin, insanlarÄ±n ölümüne göz yuman mülteci politikalarÄ±na karÅŸÄ± eylemler gerçekleÅŸtiriliyor.

Ä°ÅŸte bunlardan birisi de Mannheim ÅŸehrinde cumartesi günü gerçekleÅŸtirildi. Mülteciler ve göçmenlerle dayanÄ±ÅŸmak için bir miting ve yürüyüÅŸ yapÄ±ldÄ±.

Can yeleklerinin turuncu rengini kullanan Deniz Köprüsü örgütlenmesi, onlarca kurum ve kiÅŸinin birleÅŸmesi ile oluÅŸtu ve artÄ±k bütün Almanya’da insan yaÅŸamÄ±nÄ± koruma/kollama bakÄ±mÄ±nda tanÄ±nÄ±r oldu.

'Ä°NSAN KURTARMAK SUÇ DEÄžÄ°LDÄ°R'

Dün Alter Messplatz meydanÄ±nda saat 13.00’de mitinge ise yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±. YürüyüÅŸü düzenleyenler adÄ±na sahneden yapÄ±lan konuÅŸmada, sadece hayatta kalabilmek için Avrupa’ya ulaÅŸmak isteyen insanlar için Akdeniz’in ölüm yolu olmaya devam ettiÄŸi belirtildi. “Bizlerin kendi olanaklarÄ±mÄ±zla insan kurtarma çabalarÄ±mÄ±z görülmediÄŸi gibi suç sayÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Ä°nsan kurtarmak neden suç olsun ki! Hep birlikte insanlarÄ±n yaÅŸamasÄ± için suç iÅŸlemeye devam edeceÄŸiz” denildi.

AYLAN KURDÄ° UNUTULMADI

Turuncu renkli bayrak, tiÅŸort ve pankartlarÄ±n dikkat çektiÄŸi miting alanÄ±ndaki konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±nda ÅŸehir merkezine doÄŸru yürüyüÅŸe geçildi. DayanÄ±ÅŸma ve kurtarmaya iliÅŸkin atÄ±lan sloganlar ÅŸehrin en kalabalÄ±k yerine gelindiÄŸinde çevreden alkÄ±ÅŸlarla desteklendi. Eylemde iki yÄ±l önce Bodrum’da önce cansÄ±z bedeni kÄ±yÄ±ya vuran Suriyeli çocuk Aylan Kurdi de unutulmadÄ±.

Türkiyeli göçmen örgütlerinden DÄ°DF Mannheim, üyeriyle birlikte eylemde yerini alarak dayanÄ±ÅŸmanÄ±n, yaÅŸam kurtarmanÄ±n insani görev olduÄŸuna dikkat çekti.

IrkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± sloganlarÄ±n da atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yürüyüÅŸ kolu Mannheim Üniversitesi bahçesinde kurulan sahnede yapÄ±lan konuÅŸmalar ile son buldu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 12:38

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