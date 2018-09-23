Selda BaÄŸcan: Ä°ÅŸ BankasÄ±â€™na el koymak isteyenleri de yaz gazeteci

MÃ¼zisyen Selda BaÄŸcan: Sosyal medya Ã§alkalandÄ±. 'Aleyna Tilkiâ€™nin yaÅŸlÄ±sÄ±' dediler. O yoruma Ã§ok gÃ¼ldÃ¼m bak.

SanatçÄ± Selda BaÄŸcan, "yaz gazeteci parçasÄ±na bir dize ekleseniz ne derdiniz?" sorusuna "Ä°ÅŸ BankasÄ±’na el koymak isteyenleri de yaz gazeteci" diye cevap verdi.

Posta gazetesinden Oya ÇÄ±nar'a konuÅŸan müzisyen Selda BaÄŸcan, BBC'ye verdiÄŸi röportajÄ±n ardÄ±ndan kendisine "Aleyna Tilki'nin yaÅŸlÄ±sÄ±" dendiÄŸini, dünyaca ünlü olduktan sonra sosyetenin de kendisni dinlemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve en büyük ÅŸikayetinin sokakta kendisiyle fotoÄŸraf çektirmek isteyen insanlar olduÄŸunu söyledi.

Röportajdan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

Unesco edebiyat Kenti seçilen Hollanda’nÄ±n Utrecht ÅŸehrinde UluslararasÄ± edebiyat Festivali’nde sahne alacaksÄ±nÄ±z. NasÄ±l bir his?

Evet, 25 Eylül’de. Mutluyum, heyecanlÄ±yÄ±m. Sen benim böyle mütevazÄ± göründüÄŸüme bakma, bunlar bana sürpriz olmuyor artÄ±k, alÄ±ÅŸtÄ±m (Gülüyor).

BBC’ye verdiÄŸiniz röportaj sonrasÄ±nda kendinizi yere göÄŸe koyamÄ±yor gibi algÄ±lanmanÄ±zÄ± kastediyorsunuz sanÄ±rÄ±m...

Sorma, hâlâ aklÄ±ma geldikçe garipsiyorum durumu. Bir taraftan gülüyorum ama bir taraftan da üzüldüm. Sosyal medya çalkalandÄ±. “Aleyna Tilki’nin yaÅŸlÄ±sÄ±” dediler. O yoruma çok güldüm bak. Orada gazetecinin sorularÄ± ekrana yansÄ±mayÄ±nca ben durduk yere kendimi övüyor pozisyonuna düÅŸtüm.

Yaz Gazeteci’ sizinle özdeÅŸleÅŸmiÅŸ bir ÅŸarkÄ± ve geleneksel olarak her konserinizde son kÄ±smÄ±nÄ±n sözlerini güncelleyerek söylüyorsunuz. Åžu anki duygunuzla doÄŸaçlama bir dize ekleseniz ne derdiniz?

Ä°ÅŸ BankasÄ±’na el koymak isteyenleri de yaz gazeteci" derdim. Ben diyorum ama sen yazabilecek misin? (Gülüyor).

Sizin için ‘solcu ve komünist’ derler. siz kendinize ne diyorsunuz?

Ben solcuyum. Dün de böyleydim, yarÄ±n da böyle olacaÄŸÄ±m. Ama komünist olup olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± bilmiyorum. Çünkü hayatla ideoloji birbirine uymadÄ± maalesef. Ä°nsan egosu yine galip çÄ±ktÄ±. Sovyetler’de olanlarÄ± gördük. O düzenin kitaplardaki gibi uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmediÄŸim için komünist olur muyum... Onu ancak yaÅŸarsam bilebilirim. Ama solcuyum ve sol yelpaze, inandÄ±ÄŸÄ±m tüm dünya deÄŸerlerini içine alÄ±yor.

Sizce Türkiye’de sizi kimler dinliyor ve sahipleniyor?

SolculuÄŸuma raÄŸmen beni her kesimden insan dinliyor. Son birkaç yÄ±ldÄ±r kitlem daha da geniÅŸledi.

Türk sosyetesinin sizi sevmediÄŸini düÅŸünüyorsunuz. neden?

YÄ±llar evvel solcu ve komünist diye sevmezler demiÅŸtim, doÄŸru. Ama dünyaca ünlü olduktan sonra sosyete de ister istemez bana kulak vermek zorunda kaldÄ± (Gülüyor).

Sokakta insanlarÄ±n ilgisi nasÄ±l?

Valla bunu sorduÄŸun iyi oldu. Herkes saldÄ±rÄ± halinde. Åžu fotoÄŸraf olayÄ±ndan yÄ±ldÄ±m. Eskiden de vardÄ± ama çok arttÄ±. Bu fotoÄŸraf çekme iÅŸini kim icat ettiyse ne diyeyim ona bilmiyorum. Vallahi yÄ±ldÄ±m. En büyük ÅŸikayetim bu. Sadece ben deÄŸil tüm sanatçÄ±lar ÅŸikayetçi bence bu durumdan. (HABER MERKEZÄ°)

Selda BaÄŸcan: Spiker beni gaza getirdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 11:45

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