BartÄ±n'da hastane inÅŸaatÄ±nda gÃ¶Ã§Ã¼k: 1 Ã¶lÃ¼, 1 yaralÄ±

BartÄ±n'da hastane inÅŸatÄ±nÄ±n temel kazÄ±sÄ±nda meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼kte 1 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 1 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.

BartÄ±n'da, 400 yataklÄ± devlet hastanesinin inÅŸaatÄ±nÄ±n temel kazÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda göçük meydana geldi. Bir iÅŸ makinesi ile bir kamyon topraÄŸÄ±n altÄ±nda kaldÄ±; 1 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 1 iÅŸçi ise yaralÄ± olarak kurtarÄ±ldÄ±.

ÅžiremirçavuÅŸ Mahallesi'ndeki devlet hastanesinin inÅŸaatÄ±nda hafriyat çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda göçük meydana geldi. Kepçe operatörü Erkan Cumhur (38) ile kamyon ÅŸoförü Hayati ErdoÄŸan (40) toprak altÄ±nda kaldÄ±.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, saÄŸlÄ±k ve Afet ve Acil Durum Yönetimi MüdürlüÄŸü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin iÅŸ makineleri yardÄ±mÄ±yla yürüttüÄŸü çalÄ±ÅŸma sonucu kamyon ÅŸoförü ErdoÄŸan ve kepçe operatörü Cumhur kurtarÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede kamyon ÅŸoförü Hayati ErdoÄŸan'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Kepçe operatörü ise hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 11:54

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