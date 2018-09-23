Eski HDP Milletvekili Ä°brahim Ayhan yarÄ±n Urfa'da defnedilecek

HDPâ€™den iki dÃ¶nem Urfa milletvekilliÄŸi yapan Ä°brahim Ayhan'Ä±n cenazesi Erbilâ€™deki tÃ¶renin ardÄ±ndan Siverek'e yola Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde 20 Eylül'de geçirdiÄŸi kalp krizi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren HDP’li Ä°brahim Ayhan'Ä±n cenazesi, doÄŸum yeri Siverek'e doÄŸru yola çÄ±karÄ±ldÄ±.

Mezopotampa haber ajansÄ±nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Ayhan'Ä±n eÅŸi Rezan Ayhan ve HDP EÅŸbaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Dersim Milletvekili Alican Önlü, DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°mam TaÅŸçÄ±er, Mardin Milletvekili Pero Dündar, HDP Genel SaymanÄ± Ömer Önen’in aralarÄ±nda bulunduÄŸu heyet, cenazeyi Erbil'deki Adli TÄ±p Kurumu’ndan aldÄ±.

Burada bir konuÅŸma yapan HDP Erbil TemsilciliÄŸi EÅŸbaÅŸkanÄ± Abid Ä°ke, duyduklarÄ± üzüntüyü dile getirerek, aileye, Kürt halkÄ±na ve Ayhan’Ä±n dostlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Ä°ke, cenazenin Silopi’de karÅŸÄ±landÄ±ktan sonra Cizre, Nusaybin, KÄ±zÄ±ltepe, ViranÅŸehir üzerinden Siverek'e ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ayhan’Ä±n 4 yÄ±l boyunca cezaevinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve cezaevindeyken milletvekili seçildiÄŸini hatÄ±rlatan Ä°ke, baskÄ±lar üzerine Irak Kürdistan Bölgesine geçtiÄŸini ifade etti.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan cenazeyi alan HDP’liler, Habur SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±’na doÄŸru yola çÄ±ktÄ±.

FotoÄŸraf: MA

Gecenin ilerleyen saatlerinde Siverek'e ulaÅŸacak olan cenazenin ilçe devlet hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

YarÄ±n saat 11.30'da hastaneden alÄ±nacak cenaze, kitlesel bir törenle Siverek Nato MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verilecek.

TBMM 24 ve 25’inci dönem milletvekilliÄŸi yapan Ä°brahim Ayhan, 5 Ekim 2010’da KCK davasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanmÄ±ÅŸ 3 Ocak 2014’te Anayasa Mahkemesi’nin tutukluluklarÄ±nÄ±n makul süreyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve seçilme haklarÄ±nÄ±n ihlali iddiasÄ±yla yaptÄ±klarÄ± baÅŸvuruyu haklÄ± bulmasÄ± sonucu tahliye edilmiÅŸti. Ayhan 7 Haziran 2015 ve 1 KasÄ±m 2015 Genel Seçimleri’nde de HDP’den Urfa Milletvekili olarak seçilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 18:18

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