Eski HDP Milletvekili Ä°brahim Ayhan uÄŸurlanÄ±yor

HDPâ€™den iki dÃ¶nem Urfa milletvekilliÄŸi yapan Ä°brahim Ayhan'Ä±n cenazesi Erbilâ€™deki tÃ¶renin ardÄ±ndan Siverek'e yola Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren HDP’li Ä°brahim Ayhan'Ä±n cenazesi, doÄŸum yeri Siverek'e doÄŸru yola çÄ±karÄ±ldÄ±.



Mezopatamya haber ajansÄ±nÄ±n haberine göre geçirdiÄŸi kalp krizi sonucu Federe Kürdistan Bölgesi’nin Erbil kentinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 3 dönem Urfa milletvekilliÄŸi yapan HDP’li Ä°brahim Ayhan'Ä±n cenaze programÄ± belli oldu. Ayhan için ilk tören HDP Erbil TemisilciliÄŸi’nde yapÄ±lacak.



Daha sonra konvoyla ÅžÄ±rnak'Ä±n Silopi ilçesindeki Habur SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'na getirilecek olan Ayhan'Ä±n cenazesi Silopi, Cizre, Nusaybin, KÄ±zÄ±ltepe, ViranÅŸehir üzerinden Siverek'e ulaÅŸacak.



Gecenin ilerleyen saatlerinde Siverek'e ulaÅŸacak olan cenazenin ilçe devlet hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. Pazartesi günü saat 11.30'da hastaneden alÄ±nacak cenaze, kitlesel bir törenle Siverek Nato MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verilecek.

TBMM 24 ve 25’inci dönem milletvekilliÄŸi yapan Ä°brahim Ayhan, 5 Ekim 2010’da KCK davasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanmÄ±ÅŸ 3 Ocak 2014’te Anayasa Mahkemesi’nin tutukluluklarÄ±nÄ±n makul süreyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve seçilme haklarÄ±nÄ±n ihlali iddiasÄ±yla yaptÄ±klarÄ± baÅŸvuruyu haklÄ± bulmasÄ± sonucu tahliye edilmiÅŸti. Ayhan 7 Haziran 2015 ve 1 KasÄ±m 2015 Genel Seçimleri’nde de HDP’den Urfa Milletvekili olarak seçilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 10:34

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