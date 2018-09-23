Fas'ta pilotlar 'greve devam' dedi

Fas'ta pilotlar, taleplerini karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Fas Pilotlar SendikasÄ± ile Fas Kraliyet Hava YollarÄ± arasÄ±nda yapÄ±lan anlaÅŸmayÄ± imzalamadÄ±

Fas'ta pilotlarÄ±n çoÄŸu, kÄ±smi grevin sonlanmasÄ± için Fas Pilotlar SendikasÄ± (AMPL) ile Fas Kraliyet Hava YollarÄ± arasÄ±nda yapÄ±lan anlaÅŸmayÄ± imzalamadÄ±.

Fas Pilotlar SendikasÄ±nca yayÄ±mlanan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, dün Kazablanka kentine gerçekleÅŸtirilen toplantÄ±ya katÄ±lan 426 pilottan 359'unun, taleplerini karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle hazÄ±rlanan anlaÅŸmayÄ± imzalamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Fas Pilotlar SendikasÄ± ve Fas Kraliyet Hava YollarÄ± arasÄ±nda, geçen ay pilotlarÄ±n 18 Haziran'da baÅŸladÄ±klarÄ± kÄ±smi grevin sonlanmasÄ± için anlaÅŸma imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. Sendika ve Hava YollarÄ±ndan yapÄ±lan ortak açÄ±klamada, yeniden güven atmosferini oluÅŸturacak ve uzlaÅŸÄ± noktalarÄ±nÄ± içeren bir anlaÅŸmanÄ±n imzalandÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.

Fas Pilotlar SendikasÄ±'na üye pilotlar, Fas Kraliyet Hava YollarÄ±'nÄ±n taleplerini karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 18 Temmuz'dan itibaren kÄ±smi grev baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Kraliyet Hava YollarÄ± ile son birkaç aydÄ±r pilotlarÄ±n ücretlerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±, yÄ±llÄ±k tazminat ve diÄŸer sosyal talepler konusunda görüÅŸmeler yapan sendika yetkilileri, hava yolu ÅŸirketiyle anlaÅŸma saÄŸlanamayÄ±nca üyelerinden, "resmi ve haftalÄ±k tatillerde çalÄ±ÅŸmamalarÄ±nÄ±" istemiÅŸti.

Fas Kraliyet Hava YollarÄ±, pilotlarÄ±n kÄ±smi grevi nedeniyle 18 Temmuz'dan bu yana yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ± 210 seferin iptal edildiÄŸini duyurmuÅŸtu. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 08:24

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