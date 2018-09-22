Musa Anter Gazetecilik Ã–dÃ¼lleri sahiplerine verildi

26. Musa Anter ve Ã–zgÃ¼r BasÄ±n Åžehitleri Gazetecilik Ã–dÃ¼lleri dÃ¼zenlenen tÃ¶renle sahiplerine verildi. TÃ¶rende Ã¶zgÃ¼r basÄ±n mÃ¼cadelesine dikkat Ã§ekildi.

26. Musa Anter ve Özgür BasÄ±n Åžehitleri Gazetecilik Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Bu yÄ±l Yeni YaÅŸam gazetesince düzenlenen 26’ncÄ± Musa Anter ve Özgür BasÄ±n Åžehitleri Gazetecilik Ödülleri, Türk Mimar ve Mühendisler OdalarÄ± BirliÄŸi’nin (TMMOB) Karaköy’deki binasÄ±nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Törene HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan ve HDP milletvekilleri, CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, TGS Genel BaÅŸkanÄ± Gökhan DurmuÅŸ, DBP yöneticileri, Gezi direniÅŸinde hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±, Cumartesi Anneleri, Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi, Musa Anter’in oÄŸlu Dicle Anter, DÄ°SK BasÄ±n-Ä°ÅŸ, Özgür Gazeteciler Ä°nisiyatifi, Mezopotamya KadÄ±n Gazeteciler Platformu, Mezopotamya Kültür Merkezi ve çok sayÄ±da gazeteci katÄ±ldÄ±.

‘GERÇEÄžÄ° ÖRGÜTLEMEK Ä°ÇÄ°N VARIZ’

Törende ilk olarak konuÅŸan HDP Milletvekili ve Yeni YaÅŸam Gazetesinin Ä°mtiyaz Sahibi RÄ±dvan Turan “GerçeÄŸi var etmek, gerçeÄŸi örgütlemek için varÄ±z. GerçeÄŸin yanÄ±nda olmanÄ±n bedelini bugün de ödemekteyiz. Bu mücadele ÅŸimdiden kendini tarihin sayfalarÄ±na altÄ±n harflerle yazdÄ±rdÄ±. Bu mücadelede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin aziz anÄ±sÄ± önünde saygÄ± ile eÄŸiliyorum” dedi.

‘NE MUTLU KÄ° MUSA ANTER’Ä°N DEVAMCISI OLDUK’

ArdÄ±ndan söz alan Gazeteci-Yazar Hüseyin Aykol, “51 gazetemizi onlar kapattÄ±, biz açtÄ±k, onlar bombaladÄ± biz açtÄ±k. Ne mutlu bana ki bu halkÄ±n en güzel insanlarÄ±yla birebir tanÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ±m oldu. Ne mutlu bize ki Musa Anter gibi bir öncünün devamcÄ±sÄ± olduk. Musa Anter’in baÅŸÄ±na gelen her ÅŸey bizim diÄŸer arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da baÅŸÄ±na geldi” diye ifade etti.

Gazetecilere dönük baskÄ±lara da tepki gösteren Aykol “Bu devlete daha nasÄ±l anlatacaÄŸÄ±z; tutukladÄ±nÄ±z, gözaltÄ±na aldÄ±nÄ±z, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± öldürdünüz ama biz bu gazeteyi çÄ±kardÄ±k, çÄ±karacaÄŸÄ±z. Biz saÄŸ oldukça bu gazeteleri çÄ±karacaÄŸÄ±z” dedi.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan ödül törenine geçildi.

‘ONLARIN KORKUSU OLMAYA DEVAM EDECEÄžÄ°Z’

Türkçe haber dalÄ±nda ‘Çanak Anten’den Wireless’a: Kürt illerinde deÄŸiÅŸen haber alma pratiÄŸi’ haberiyle ödüle layÄ±k görülen Gazete KarÄ±nca’dan Bekir AvcÄ±'ya ödülünü Musa Anter'in oÄŸlu Dicle Anter verdi. BabasÄ± Musa Anter’in "Benim çocuklarÄ±m çoktur" dediÄŸini ifade eden Anter, "Babalar çocuklarÄ±na miras bÄ±rakÄ±r benim babamÄ±n çocuklara bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± miras cezalar, hapishanelerdir. Babamdan ve onun mirasÄ±ndan hala korkuyorlar. Korksunlar, biz onlarÄ±n korkusu olmaya devam edeceÄŸiz” ifadelerini kullandÄ±. Anter'in ardÄ±ndan söz alan gazeteci AvcÄ±, haberinin hakikati yazmakta ve bunlarÄ± okumakta inat edenlerin hikayesi olduÄŸunu vurguladÄ±.

‘ÖDÜLÜ ANLAMLI KILAN CUMARTESÄ° ANNELERÄ°’NÄ°N MÜCADELESÄ°’

Türkçe haber dalÄ±nda ‘Faili meçhul dosyalarÄ± yakÄ±lmasÄ± için SEKA’ya gönderiliyordu’ haberiyle Jüri Özel Ödülüne layÄ±k görülen ArtÄ± Gerçek’ten RÄ±fat DoÄŸan’a ödülünü gazeteci Hüseyin Aykol verdi. DoÄŸan, “Bu ödülü benim için anlamlÄ± kÄ±lan Cumartesi Anneleri’nin direniÅŸi ve mücadelesidir” dedi.

‘HABERLERÄ°MÄ°Z ONLARI ÜRKÜTÜYOR’

Türkçe haber dalÄ±nda “Günde 300 kamyonun geçtiÄŸi sakin ÅŸehir: Trakya’yÄ± tamamen gözden çÄ±karmÄ±ÅŸlar” haberiyle Jüri Özel Ödülü'ne layÄ±k görülen Birgün gazetesinden UÄŸur Åžahin’e ise ödülünü Yeni YaÅŸam Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan verdi. Kaplan, geçen sene ilk defa yasaklanan ödül törenini hatÄ±rlatarak, “Musa Anter’in söylediÄŸi gerçek hala onlarÄ± ürkütüyor. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yazdÄ±klarÄ± haberler de onlarÄ± ürkütüyor. O yüzden gerçekleri yazmaya devam edeceÄŸiz” dedi.

Kürtçe haber dalÄ±nda “Li Ser ÅŸopa dîrokê: Gundê Melekê Tawîs Tawîsî” haberi ile Jüri Özel Ödülüne layÄ±k görülen e-rojname’den Zeynel Bulut'un ödülünü meslektaÅŸÄ± Bilal Güldem aldÄ±.

‘ARJÄ°N’Ä°N BAÅžARISI MESLEKTAÅžLARINA UMUT OLACAK’

Gurbetelli Ersöz KadÄ±n HaberciliÄŸi dalÄ±nda ise ödül alan Arjin Dilek Öncel’e ödülü Mezopotamya KadÄ±n Gazeteciler Platformu Sözcüsü AyÅŸe Güney verdi. Güney, “Arjin’in bu baÅŸarÄ±sÄ± meslektaÅŸlarÄ±na umut olacaktÄ±r” dedi. Öncel ise, “Kürt basÄ±nÄ± olarak baskÄ±yÄ± sahada çok net hissediyoruz. Buna bir de kadÄ±n kimliÄŸi eklenince iÅŸler çok daha zorlaÅŸÄ±yor. Bu haberleri yapmak deliliktir” dedi. Öncel, ödülünü geçtiÄŸimiz gün hayatÄ±nÄ± kaybeden Ä°brahim Ayhan’a addÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

BULDAN: GELENEÄžÄ° HAL SÜRÜYOR

FotoÄŸraf dalÄ±nda ise Gazete Fersude’den Hayri Tunç ödül aldÄ±. Tunç’a ödülünü Cumartesi Annesi Emine Ocak verdi. Tunç, bu ödülü Cumartesi Anneleri’ne, BarÄ±ÅŸ Anneleri'ne ve sürgünde olan ailelere adadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. FotoÄŸraf dalÄ±nda birinciliÄŸe layÄ±k görülen bir diÄŸer gazeteci Vedat ArÄ±k’a ödülnü HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan verdi. Buldan “Ape Musa, özgür basÄ±n geleneÄŸinin genç yoldaÅŸlarÄ±na deÄŸerli bir miras bÄ±raktÄ±. Musa Amca’nÄ±n ömrünün çoÄŸu cezaevlerinde, mahkemelerde geçti. 72 yaÅŸÄ±ndaki bilge adamÄ±n Ä±slÄ±ÄŸÄ±ndan bilen korkan ve o Ä±slÄ±ÄŸÄ± kendisine tehdit olarak gören zihniyetin tetikçisi onu katletti. Hala faillerinin bulunmamasÄ± bile ülkenin tarihine kara leke olarak geçti. Ama ÅŸunu bilmeli ki O'nun geleneÄŸi hala sürüyor” dedi.

ArÄ±k ise ödülünü alÄ±rken, "Bu ödül, mücadele ile birbirine kenetlenen, mücadele edenlerin ödülüdür. BasÄ±n ÅŸehitlerine, içerdeki ve dÄ±ÅŸarÄ±daki arkadaÅŸlarÄ±ma adÄ±yorum" dedi.

'HAKÄ°KATÄ° KADRAJINA SIÄžDIRDI'

FotoÄŸraf dalÄ±nda Juri Özel Ödülü ise Mezopotamya AjansÄ±'ndan (MA) NazÄ±m DaÅŸtan verildi. DaÅŸtan'Ä±n olmadÄ±ÄŸÄ± törende ödülünü çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ± gazeteci SadÄ±k TopaloÄŸlu aldÄ±. TopaloÄŸlu’na ödülü CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu verdi. TanrÄ±kulu, “Ape Musa’nÄ±n emeÄŸi üzerimizde çok. Onun eserleriyle yönümüzü bulmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. Åžu bilinsin ki, bu gelenek hakikati öÄŸrenme hakkÄ±nÄ±n geleneÄŸidir. Hakikati öÄŸrenme hakkÄ± da insanlÄ±k tarihi kadar eskidir. Bedel ödeyen, ödemeye devam eden bütün gazetecilerin anÄ±sÄ± önünde saygÄ±yla eÄŸiliyorum” diye konuÅŸtu.

TopaloÄŸlu ise, "Tarihe tanÄ±klÄ±k etmek her gazeteciye nasip olmaz. Ape Musa’nÄ±n yoldaÅŸÄ± olmak, yolundan ilerlemek her gazeteciye nasip olmuyor. DaÅŸtan arkadaÅŸÄ±mÄ±z da faÅŸizme karÅŸÄ± hakikati kadrajÄ±na sÄ±ÄŸdÄ±rdÄ±” dedi.

'GERÇEKLERÄ° YAZAN GAZETECÄ°LER HER DAÄ°M OLACAK'

Karikatür dalÄ±nda birincilik ödülüne layÄ±k görülen Özgür Evran’Ä±n ödülünü öÄŸrencisi Kadir Çelik aldÄ±. Çelik'e ödülünü TGS BaÅŸkanÄ± Gökhan DurmuÅŸ verdi. DurmuÅŸ, “Bu ülkede basÄ±n tarihi katliamlarla doludur. Hep ÅŸunu söylüyorum, ne yaparsanÄ±z yapÄ±n gerçekleri yazan gazeteciler her daim olacak. Onlar bugün ödüllendirildiler hepsini tebrik ediyorum” dedi.

CUMARTESÄ° ANNELERÄ°: GALATASARAY’DAN VAZGEÇMEYECEÄžÄ°Z

Son olarak yarÄ±ÅŸma jürisinin Onur Ödülü’nü verdiÄŸi Cumartesi Anneleri’ne ödülü 78’liler GiriÅŸimi üyesi Nimet TanrÄ±kulu verdi. Anneler adÄ±na söz alan Cumartesi Annesi HanÄ±m Tosun, “Apê Musa'yla gözlerimizi dünyaya açtÄ±k. BasÄ±n ÅŸehitlerini hiçbir zaman unutmayacaÄŸÄ±z. Özgür basÄ±n yazdÄ±kça biz var olacaÄŸÄ±z. Hiçbir zaman Galatasaray MeydanÄ±’ndan vazgeçmeyeceÄŸiz ve adalet aramaya devam edeceÄŸiz” dedi.

Tören, çekilen hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ±yla son buldu. (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 22:04

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