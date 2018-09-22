Polis, ucuz perde iÃ§in tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiyi vurdu

Antalyaâ€™da bir maÄŸazada ucuz perde iÃ§in bir baÅŸka mÃ¼ÅŸteriyle tartÄ±ÅŸan polis, perdeyi almak isteyen H.Sâ€™yi silahla vurdu.

Antalya'da, zincir market ÅŸubesinde satÄ±ÅŸa sunulan indirimli perdeyi almak isteyen polis memuru A.K., aynÄ± ürünü almak isteyen ve kendisine testereyle saldÄ±ran H.S.'yi silahla sol bacaÄŸÄ±ndan vurdu.

Olay, saat 14.00 sÄ±rasÄ±nda MuratpaÅŸa ilçesi SoÄŸuksu Mahallesi Toroslar Caddesi'nde meydana geldi.

Ä°zinli polis memuru A.K. ve ailesi indirimli satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±lan perdelerden almak için öÄŸle saatlerinde bir zincir maketin ÅŸubesine gitti. AynÄ± perdeyi almak isteyen H.S. ile polis memuru A.K. arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±.

Olay kÄ±sa sürede kavgaya dönüÅŸürken, H.S., iddiaya göre polise memuru A.K.'ye saldÄ±rdÄ±. Belindeki tabancasÄ±nÄ± çeken A.K. de önce havaya ateÅŸ açtÄ±, ardÄ±ndan da H.S.'yi sol bacaÄŸÄ±ndan vurdu.

Yere yÄ±ÄŸÄ±lan H.S. için 112 Acil ÇaÄŸrÄ± Merkezi'nden yardÄ±m istendi. Gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin müdahale ettiÄŸi H.S., ambulansla Antalya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alÄ±nan H.S.'nin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu kaydedildi.

Polis memuru A.K. ise gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 20:17

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