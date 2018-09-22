Nusr-etâ€™te yediÄŸi etle tepki Ã§eken Maduroâ€™dan DiriliÅŸ ErtuÄŸrul Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±

Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro, DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'a hayran olduÄŸunu; dizinin Ã¼lkesinde yayÄ±nlanmasÄ± iÃ§in giriÅŸimde bulunacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu'nu kabulünde, DiriliÅŸ ErtuÄŸrul dizisine olan hayranlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Maduro, DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un ülkesinde yayÄ±nlanmasÄ± için giriÅŸimde bulunacaÄŸÄ±nÄ± da kaydetti.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro'nun görüÅŸmesine DiriliÅŸ ErtuÄŸrul dizisi gündeme geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Venezuela'ya resmi ziyaret gerçekleÅŸtiren ÇavuÅŸoÄŸlu ile Maduro'nun görüÅŸmesinde, ele alÄ±nan ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra TRT'nin 65 ülkede seyredilen dizisi DiriliÅŸ ErtuÄŸrul konuÅŸulan konularÄ±n baÅŸÄ±nda yer aldÄ±.

MADURO VE EÅžÄ° DÄ°ZÄ°YE HAYRANMIÅž

Geçen hafta dizinin setini ziyaret eden ÇavuÅŸoÄŸlu, çektiÄŸi görüntüleri Maduro'ya izletti. Maduro ve eÅŸi Cilia Flores de diziyi hayranlÄ±kla izlediklerini ifade etti. Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro, DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un ülkesinde yayÄ±nlanmasÄ± için giriÅŸimde bulunacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

NUSR-ET GÖRÜNTÜLERÄ° TEPKÄ° ÇEKMÄ°ÅžTÄ°

GeçtiÄŸimiz günlerde Ä°stanbul'a gelen Nicolas Maduro'nun Nusr-Et'te yemek yediÄŸi esnada çekilen videolar sosyal medyada büyük tepki toplamÄ±ÅŸtÄ±. Çok sayÄ±da kiÅŸi Venezuela’da yaÅŸanan yoksulluÄŸa dikkat çekmiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 20:41

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