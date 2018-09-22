Eren Erdem 31 Ekimâ€™de hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

Eren Erdem'in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± 31 Ekimâ€™de yapÄ±lacak ve Ã¼Ã§ gÃ¼n sÃ¼recek.

KarÅŸÄ± gazetesinin Genel YayÄ±n YönetmenliÄŸini de yapan eski milletvekili ve CHP PM üyesi Eren Erdem hakkÄ±nda FETÖ’ye “bilerek isteyerek yardÄ±m etme, terörle mücadelede görev almÄ±ÅŸ kiÅŸileri hedef göstermek” iddiasÄ±yla açÄ±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± 31 Ekim’de görülecek ve üç gün sürecek.

23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tensip zabtÄ±nda Erdem'in tutukluluk haline devam kararÄ± verirken firari 7 sanÄ±k hakkÄ±nda da yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±na hükmetti.

DAVALAR BÄ°RLEÅžMÄ°ÅžTÄ°

CHP eski milletvekili Eren Erdem ile KarÅŸÄ± gazetesi çalÄ±ÅŸanlarÄ± hakkÄ±nda iki ayrÄ± dava açÄ±lmÄ±ÅŸ Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi de davalarÄ± birleÅŸtirerek Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülmesine karar vermiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 19:52

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