AYM, 6 yÄ±lda 2 bin 879 hak ihlali kararÄ± verdi

Anayasa Mahkemesi, 6 yÄ±l iÃ§inde yapÄ±lan bireysel baÅŸvurularÄ±n incelenmesi sonucu 2 bin 879 hak ihlali kararÄ± verdi.

Anayasa Mahkemesi, 2012'den itibaren mahkemeye 200 bin 835 bireysel baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 160 bin 456 baÅŸvurunun sonuçlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 40 bin 379 baÅŸvurunun ise halen görülmekte olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Mahkeme, sonuçlandÄ±rÄ±lan baÅŸvurulardan 2 bin 879'u için ise hak ihlali kararÄ± verdi.

Anayasa Mahkemesi, bireysel baÅŸvuruyu kabul etmesinin 6'Ä±ncÄ± yÄ±lÄ±nda, mahkemeye yapÄ±lan baÅŸvuru sayÄ±sÄ±, sonuçlandÄ±rÄ±lan baÅŸvurular ile mahkemenin bu alandaki iÅŸ yükünü göstermek için farklÄ± ülkelerdeki dosya sayÄ±larÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma yaparak, bilgi notu paylaÅŸtÄ±. Bilgi notunda, "Türkiye’de bireysel baÅŸvurunun kabul edilmesi, insan haklarÄ±na dayanan demokratik hukuk devletinin geliÅŸmesi, bilhassa temel haklar standardÄ±nÄ±n yükseltilmesi bakÄ±mÄ±ndan çok önemli bir adÄ±mdÄ±r" denilerek, bireysel baÅŸvuruyla birlikte Anayasa Mahkemesi'nin sadece kanunlarÄ±n Anayasaya uygunluÄŸunu denetleyen bir kurum olmaktan çÄ±kÄ±p, insanlarÄ±n günlük hayatÄ±nÄ± etkileyen olaylarÄ± doÄŸrudan ele alan, dolayÄ±sÄ±yla topluma dokunan bir yargÄ± organÄ± haline geldiÄŸi belirtildi.

BÄ°REYSEL BAÅžVURU Ä°LE AÄ°HM'NÄ°N TÜRKÄ°YE'YE YÖNELÄ°K BAÅžVURU SAYISI AZALDI

Bilgi notunda, bireysel baÅŸvurunun hukuk düzenimize dahil edilmesinin amaçlarÄ±ndan birinin temel haklara iliÅŸkin sorunlarÄ±n iç hukukta çözüme kavuÅŸturmak olduÄŸu belirtilerek, "Nitekim bireysel baÅŸvuru yolunun açÄ±lmasÄ±yla, ülkemiz aleyhine Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ndeki (AÄ°HM) dava baÅŸvuru sayÄ±sÄ±nda her geçen yÄ±l azalma görülmektedir" denildi. BaÅŸvuru ile ilgili, 2012 yÄ±lÄ±nda AÄ°HM tarafÄ±ndan ülkemiz aleyhine 16 bin 876, 2103 yÄ±lÄ±nda 10 bin 931, 2014 yÄ±lÄ±nda 9 bin 448, 2015 yÄ±lÄ±nda 8 bin 450, 2016 yÄ±lÄ±nda 12 bin 575, 2017 yÄ±lÄ±nda ise 7 bin 518 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±. 2016'daki artÄ±ÅŸÄ±n da 15 Temmuz 2016’daki darbe teÅŸebbüsüyle baÄŸlantÄ±lÄ± tutuklama ve ihraçlar nedeniyle arttÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

MAHKEMENÄ°N, DÄ°ÄžER ÜLKELERDEN YÜKÜ DAHA FAZLA

Bilgi notunda, bireysel baÅŸvuru hakkÄ± olan bazÄ± Avrupa ülkeleriyle, Türkiye'deki baÅŸvuru sayÄ±larÄ± hakkÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalÄ± istatistiki bilgi verildi. Buna göre, örneÄŸin 2016 yÄ±lÄ±nda Türkiye'de baÅŸvuru sayÄ±sÄ±nÄ±n 80 bin 756, Almanya'da 5 bin 754, Ä°spanya'da 6 bin 774, Avusturya'da ise 3 bin 920 olduÄŸu belirtilerek, Anayasa Mahkemesi'nin iÅŸ yükünün diÄŸer ülkelere göre, çok daha aÄŸÄ±r olduÄŸu vurgulandÄ±.

2 BÄ°N 879 HAK Ä°HLALÄ° KARARI VERÄ°LDÄ°

Mahkemeye 200 bin 835 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 160 bin 456 baÅŸvurunun sonuçlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 40 bin 379 baÅŸvurunun ise halen derdest olduÄŸu açÄ±klanan bilgi notunda, "Åžu ana kadar Mahkeme, 2 bin 879 ihlal kararÄ± vermiÅŸtir. Anayasa Mahkemesinin verdiÄŸi ihlal kararlarÄ± arasÄ±nda uzun yargÄ±lamalar önemli bir yer tutmaktadÄ±r. Toplam ihlallerin yüzde 76’sÄ± yani 2 bin 200’ü adil yargÄ±lanma hakkÄ±na iliÅŸkindir. Adil yargÄ±lanma hakkÄ±na dair ihlallerin de bin 815’i yani yüzde 80’i makul sürede yargÄ±lanma hakkÄ±nÄ±n ihlaline yöneliktir" denildi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 18:13

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