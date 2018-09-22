MHP'nin af teklifinin ayrıntıları belli oldu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız partisinin af teklifinin ayrıntıları hakkında bilgi verdi.
24 Haziran seçimleri öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af tartışmasını başlatmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin af teklifinin ayrıntılarını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından açıklanan ‘af teklif raporu’nda “19 Mayıs 2018’e kadarki suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim uygulansın” denildi.
MHP’nin teklifinde devlete karşı işlenen suçlar ve terör suçlarının kapsam dışında tutulması istendi.
Feti Yıldız'ın açıklamasının satırbaşları şöyle:
■ "Devlete karşı işlenen suçlar ve terör suçları kapsam dışı bırakılmıştır."
■ "Cinayet, cinsel, kadın-çocuklara yönelik suçlar da kapsam dışı. "
■ "Teklif pazartesi günü meclis başkanlığına sunulacak."
■ "Düzenleme yasalaşırsa 162 bin hükümlü aftan faydalanacak."
■ "Atatürk aleyhine işlenen suçlar da kapsam dışı bırakıldı." (HABER MERKEZİ)Son Düzenlenme Tarihi: 22 Eylül 2018 17:22