EskiÅŸehir Demokrasi iÃ§in DayanÄ±ÅŸma Platformu: EÄŸitimden tasarruf olmaz

EskiÅŸehir Demokrasi iÃ§in DayanÄ±ÅŸma Platformu, eÄŸitim bÃ¼tÃ§esinde kÄ±sÄ±ntÄ±ya gidilmesine tepki gÃ¶sterdi.

EskiÅŸehir Demokrasi için DayanÄ±ÅŸma Platformu, eÄŸitim sisteminde yaÅŸanan problemler ve eÄŸitim bütçesinin yüzde 18 küçültülmesi ile ilgili kitlesel basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Adalar Migros önünde yapÄ±lan açÄ±klamaya EskiÅŸehir Demokrasi için DayanÄ±ÅŸma Platformu üyeleri ve siyasi partiler ve kitle örgütleri katÄ±ldÄ±.

Kitle adÄ±na basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± platform sözcüsü YalçÄ±n Mutlu okudu. YÄ±llardÄ±r tartÄ±ÅŸÄ±lan eÄŸitim sisteminin bu yÄ±l da sÄ±nav sistemi, tercih ve haftalarca süren kayÄ±tlar ile çileye dönüÅŸtüÄŸünü söyledi. Okul kayÄ±tlarÄ±nÄ±n para ve baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n konuÅŸulmasÄ± ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mutlu, "Bizler uyarÄ±yoruz, talep ediyoruz, yönetenler susuyor, kendileri de ÅŸikayet ediyor" dedi. Velilere seslenen Mutlu, egitimin lüks olduÄŸunu kaydederek "Bütçe verilmediÄŸine göre giderleri siz karÅŸÄ±layacaksÄ±nÄ±z. ÖdediÄŸiniz vergilerin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± isteyiniz. DeÄŸerli öÄŸrenciler; inadÄ±na çok çalÄ±ÅŸmalÄ±. Bu sisteme raÄŸmen baÅŸarÄ±lÄ± olmalÄ±, bilimin peÅŸinde gitmeliyiz" diye konuÅŸtu.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk'a seslenen Mutlu, 18 milyon ögrenci ve 1 milyon eÄŸitimin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ±n yolunun açÄ±k ve net olduÄŸunu söyledi. Ekonomik krizde birçok tasarruf yapÄ±lacak alan var iken eÄŸitimde yapÄ±lan tasarruftan vaz geçilmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Mutlu, "Giderler binleri bulmaktadÄ±r. Asgari ücretin 1600 tl olduÄŸu, milyonlarca iÅŸsizin olduÄŸu bir ortamda bu giderler karÅŸÄ±lanamaz. Okul giderlerini karÅŸÄ±layÄ±nÄ±z. Kendi açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z 130 bin öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ±nÄ± hemen kapatÄ±nÄ±z. ÖÄŸretmenlerimizin ihtiyaçlarÄ±nÄ±, ücretlerini , sosyal haklarÄ±nÄ± ve liyakatÄ± saÄŸlayÄ±nÄ±z. EÄŸitim sisteminde Köy enstitüleri deneyiminden yararlanabilirsiniz. Dernek, vakÄ±f sözleÅŸmelerini iptal edip, Laik, bilimsel eÄŸitime yönelin. Üniversiteleri Özerk ve demokratik hale getirin.Tarikat ve cemaat yurtlarÄ±nÄ± kapatarak, ücretsiz devlet yurtlarÄ±nÄ± açÄ±n. Ülkenin geleceÄŸi karma eÄŸitimdir. GeleceÄŸi kuracak olan KadÄ±n ve Erkek eÅŸitliÄŸidir. Ülkenin geliÅŸimini, zenginleÅŸmesini kadÄ±n ve erkek beraber saÄŸlayacaktÄ±r" dedi.

Mutlu, Kocaeli'nde bir velinin çocuklarÄ±na okul kÄ±yafeti alamadÄ±ÄŸÄ± için intihar ettiÄŸini belirtti. Kitle bu durumu Ä±slÄ±k ve alkÄ±ÅŸlarla protesto etti. (EskiÅŸehir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 17:21

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