â€˜Sendika istemeyen Ã–zsÃ¼t, ekmeÄŸimizden ettiâ€™

Ä°zmir KemalpaÅŸaâ€™daki Ã–zsÃ¼t FabrikasÄ±nda sendikalaÅŸma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 5 iÅŸÃ§i iÅŸten atÄ±ldÄ±.

KemalpaÅŸa’da yer alan Özsüt FabrikasÄ±nda, düzensiz yatÄ±rÄ±lan maaÅŸlarÄ±n ardÄ±ndan iÅŸten çÄ±karmalar da baÅŸladÄ±. 5 iÅŸçiyi iÅŸten atan Özsüt, performans düÅŸüklüÄŸünü gerekçe gösterirken esas sebebin sendika çalÄ±ÅŸmasÄ± olduÄŸu öÄŸrenildi.

SendikalaÅŸma sürecinin olduÄŸu Özsüt’te bir yandan döviz kurundaki artÄ±ÅŸ da iÅŸçileri etkiledi. Ä°ÅŸveren sendika istemediÄŸi için iÅŸçileri iÅŸten atarken, krizin faturasÄ±nÄ± da iÅŸçilere kesmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Özsüt’ten çÄ±karÄ±lan bir iÅŸçi, “GeçtiÄŸimiz günlerde patron, ‘Kriz var, performansÄ±nÄ±z düÅŸük kalÄ±yor. Daha çok ürün çÄ±karmalÄ±sÄ±nÄ±z’ dedi ve ardÄ±ndan iÅŸten atmalar baÅŸladÄ±” dedi.

ÇÄ±karÄ±lma sebebi olarak performans düÅŸüklüÄŸünü gerekçe gösterdiklerini belirten bir iÅŸçi, “AsÄ±l sebep sendikalaÅŸma. MaaÅŸlarÄ±mÄ±z Kurban BayramÄ±’ndan beri düzensiz yatÄ±yor. Ä°kiye bölerek veriyorlar. ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± da gittikçe aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±. Tüm bu koÅŸullara karÅŸÄ± sendikalaÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz, bu bizim hakkÄ±mÄ±z. Ancak patron hakkÄ±mÄ±zÄ± aramamÄ±zÄ± istemiyor” diye konuÅŸtu.

Özsüt’te çalÄ±ÅŸÄ±rken iÅŸ kazasÄ± geçiren ve aynÄ± sebeple iÅŸten atÄ±lan bir baÅŸka iÅŸçi ise, “Bizleri tazminatsÄ±z iÅŸten çÄ±kardÄ±lar. MaaÅŸÄ±mÄ±zÄ± da bölmüÅŸlerdi zaten. SendikalÄ± iÅŸçi istemedikleri gibi, krizi de bize yüklemeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Patron bu krizi atlatmak için daha fazla çalÄ±ÅŸÄ±n derken, biz iÅŸçiler bunu kabul etmiyoruz. ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n gittikçe aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir yerde bizler ekmeÄŸimizin peÅŸindeyiz. Önümüzdeki günlerde daha fazla iÅŸten çÄ±karÄ±lma haberleri duyacaÄŸÄ±z. Buna karÅŸÄ± birlik olmalÄ±yÄ±z” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 17:13

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