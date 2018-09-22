TÃ¼rk-Ä°ÅŸ: Ä°ÅŸÃ§ilerin mÃ¼cadelesinin Ã¶nÃ¼ndeki engeller kaldÄ±rÄ±lsÄ±n

TÃ¼rk-Ä°ÅŸ BaÅŸkanlar Kurulu, Ã¼lke gÃ¼ndemi ve Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±na iliÅŸkin gÃ¼ndemleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplandÄ±.

Türk-Ä°ÅŸ BaÅŸkanlar Kurulu, 23. dönem 16. toplantÄ±sÄ±nÄ± 21 Eylül’de BalÄ±kesir’in Edremit ilçesinde yaptÄ±. Ülke gündemi ve çalÄ±ÅŸma hayatÄ±yla ilgili konularÄ±n görüÅŸüldüÄŸü toplantÄ± sonrasÄ±nda bildiri yayÄ±nlandÄ±.

Sendika ve örgütlenme hakkÄ±na yönelik engellemelerin kabul edilemez olduÄŸu belirtilen bildiride, “BaÅŸta üçüncü havalimanÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler olmak üzere, insana yakÄ±ÅŸÄ±r çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n iÅŸyerlerinde geçerli olmasÄ± için verilen mücadele demokratik bir haktÄ±r ve anayasal güvence kapsamÄ±ndadÄ±r” denildi. Ekonomik sorunlarÄ±n çözümü olarak kÄ±dem tazminatÄ± fonunun gündeme getirilmemesi yönünde uyarÄ±da da bulunuldu.

24 Haziran seçimleriyle birlikte Türkiye’nin yeni bir döneme baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ifade edilen TÜRK-Ä°Åž BaÅŸkanlar Kurulunda, beklentilerin ülkedeki ve çalÄ±ÅŸma hayatÄ±ndaki sorunlarÄ±n çözüme kavuÅŸturulmasÄ± noktasÄ±nda olduÄŸu belirtildi. Kurulda, ekonomideki olumsuz geliÅŸmelerle bazÄ± iÅŸverenlerin, oluÅŸan mali yükü çalÄ±ÅŸanlarÄ±n üstüne bÄ±rakmak istemesi eleÅŸtirileri yer alÄ±rken “Ä°stihdam güvencesi ile satÄ±n alma gücünün aÅŸÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± gibi çeÅŸitli uygulamalarla çalÄ±ÅŸanlar baskÄ± altÄ±na alÄ±nmaktadÄ±r. Ülkemizin içinde bulunduÄŸu ekonomik ve sosyal sorunlarÄ±n çözümü için ortak akÄ±l etrafÄ±nda birleÅŸilmelidir. Ancak kÄ±dem tazminatÄ± fonu gibi iÅŸçi kesiminin duyarlÄ± ve karÅŸÄ± olduÄŸu konular tekrar gündeme getirilmemelidir” baÅŸlÄ±klarÄ± öne çÄ±ktÄ±.

TAÅžERONUN TAÅžERONU ÇALIÅžMA HAVALÄ°MANINA YANSIDI

Kamuoyuna açÄ±klanan ekonomik hedeflere ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ortak bir beklenti olduÄŸu ifade edilen bildiride, taÅŸeron uygulamasÄ±nÄ±n artÄ±k gündemden çÄ±karÄ±lmasÄ± konusunda çaÄŸrÄ±da bulunuldu. “Ä°stanbul havalimanÄ±nda yaÅŸanan son olaylar taÅŸeron çalÄ±ÅŸtÄ±rmanÄ±n yansÄ±masÄ±dÄ±r. Ä°stanbul havalimanÄ± inÅŸaatÄ± tüm dünya tarafÄ±ndan dikkatle izlenmektedir. Ülkemize itibar kazandÄ±racak bu proje, orada çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ± ÅŸartlarÄ±n olumsuzluÄŸuyla gölgelenmemelidir” açÄ±klamalarÄ±na yer verildi.

Ä°ÅŸçilerin kadro beklentilerinin bir an önce karÅŸÄ±lanmasÄ± talep edilen bildiride, iÅŸçi kadrosuna geçirilenlerin de mali ve sosyal haklarÄ±ndaki düzenlemenin yaÅŸanan hÄ±zlÄ± enflasyon ile aÅŸÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na yer verilirken “Ä°ÅŸçilerin ücret, mali ve sosyal haklarÄ± ile çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ± yeniden düzenlenmelidir” ifadesinde bulunuldu.

ÖRGÜTLENMEYE KARÅžI ENGELLEMELER KABUL EDÄ°LEMEZ

Sendikal örgütlenme konusunda hazÄ±rlanan raporu deÄŸerlendiren ve faaliyetleri de gözden geçiren BaÅŸkanlar Kurulu, “Sendika hakkÄ± ve sendikal faaliyetler demokrasinin olmazsa olmazÄ±dÄ±r. Demokrasilerde iÅŸçilerin bir araya gelerek ortak amaçlarÄ± izleyebileceÄŸi örgütlerin varlÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±klÄ± bir toplumun da önemli göstergesidir. Kamu ya da özel sektör iÅŸverenleri sendikal örgütlenme hakkÄ±na saygÄ± göstermeli, devlet bu temel hakkÄ±n korunmasÄ± ve geliÅŸtirilmesi için gereken ortamÄ± saÄŸlamalÄ±dÄ±r. Bu hakkÄ±n kullanÄ±mÄ±na yönelik -kimden gelirse gelsin- engellemeler ve baskÄ±lar kabul edilmez. Örgütlenmenin önündeki yasal ve fiili engeller ortadan kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r” maddelerine yer verdi.

Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N MÜCADELESÄ° ANAYASAL BÄ°R HAKTIR

Türk-Ä°ÅŸ’e üye sendikalar tarafÄ±ndan iÅŸçilerin hak ve çÄ±karlarÄ± için uygulanan grevler, örgütlenme ve toplu iÅŸ sözleÅŸmesi sürecindeki tüm meÅŸru ve haklÄ± eylemlere destek açÄ±klamasÄ±nda bulunulan bildiride, “BaÅŸta Ä°stanbul havalimanÄ±nda çalÄ±ÅŸan taÅŸeron iÅŸçiler olmak üzere, insana yakÄ±ÅŸÄ±r çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸama koÅŸullarÄ±nÄ±n iÅŸyerlerinde geçerli olmasÄ± için verilen mücadele demokratik bir haktÄ±r ve anayasal güvence kapsamÄ±ndadÄ±r” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

DÄ°SK kriz gÃ¼ndemiyle baÅŸkanlar kurulunu topladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 16:41

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