Meksikaâ€™da bir gazeteci cinayeti daha

Meksikaâ€™nÄ±n gÃ¼neyinde iÅŸe gitmek Ã¼zere evinden Ã§Ä±kan gazeteci, uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼.

Meksika’da El Heraldo de Chiapas gazetesi, 35 yaÅŸÄ±ndaki muhabirleri Mario Gomez’e, Guatemala sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nÄ±nda Chiapas eyaletinde Yajalon kentindeki evinin önünde iki kiÅŸi tarafÄ±ndan silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendiÄŸini yazdÄ±.

BU YIL ÖLDÜRÜLEN 10’UNCU GAZETECÄ°

SaldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden Gomez’in yaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±ldÄ±r bölgede her türlü geliÅŸmeyle ilgili haber yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Gazete, yetkililerden Gomez’in ölümüyle ilgili kapsamlÄ± soruÅŸturma yürütmelerini talep etti. Mario Gomez, Meksika’da bu yÄ±l öldürülen 10. gazeteci oldu. (Meksiko/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 16:33

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