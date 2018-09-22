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FotoÄŸraf: Freepik
â€˜Kuzenim yazmÄ±ÅŸâ€™ virÃ¼sÃ¼: DMâ€™ler yanlÄ±ÅŸ kiÅŸiye gidebilir
22 EylÃ¼l 2018 16:21
Twitter, yanlÄ±ÅŸ kiÅŸilere gizli mesajlar gÃ¶nderebilen virÃ¼sle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Twitter, sosyal aÄŸda yanlÄ±ÅŸ kiÅŸilere gizli mesajlar gönderebilen virüs tespit etti.
Twitter’dan yapÄ±lan açÄ±klamada, virüsün özellikle direkt mesajlarÄ± (DM) ya da korunmalÄ± tweetleri etkilediÄŸi, bir yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±ndÄ±r kullanÄ±cÄ±larÄ±n özel mesajlarÄ±nÄ±n üçüncü taraflara sÄ±zdÄ±rÄ±lÄ±yor olabileceÄŸi bildirildi.
KullanÄ±cÄ±lar ve Twitter üzerinden müÅŸteri hizmeti sunan iÅŸletmeler arasÄ±ndaki direkt mesajlarÄ± etkileyen ve MayÄ±s 2017’de baÅŸlayan virüs sorununun, 10 Eylül’de ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AçÄ±klamada virüsten 335 milyon kullanÄ±cÄ±nÄ±n yüzde birinden azÄ±nÄ±n etkilendiÄŸi kaydedildi. (New York/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 16:27
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