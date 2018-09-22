â€˜TarafsÄ±z ve ÅŸeffaf deÄŸerlendirme yapÄ±lamÄ±yorâ€™

UluslararasÄ± raporlarÄ± yok sayan UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda tarafsÄ±z deÄŸerlendirme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu’nun Türkiye’nin 2018 yÄ±lÄ± internet özgürlüÄŸü sÄ±ralamasÄ±nda hangi kategoride yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorusuna UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± “Ä°nternet özgürlüÄŸü konusunda objektif ve nesnel kriterler çerçevesinde tarafsÄ±z ve ÅŸeffaf herhangi bir çalÄ±ÅŸma olmadÄ±ÄŸÄ±ndan deÄŸerlendirme yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±” cevabÄ±nÄ± verdi. Ancak Türkiye Freedom House tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan “Ä°nternette Özgürlük 2017” raporunda Türkiye, MÄ±sÄ±r ve Ukrayna ile birlikte 2017 yÄ±lÄ±nda internet özgürlüÄŸünün en belirgin biçimde kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± ülkelerden biri olmuÅŸtu.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’a Türkiye’nin 2018 yÄ±lÄ± internet özgürlüÄŸü sÄ±ralamasÄ±nda hangi kategoride yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ise soruyu UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±na havale etti. UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Mehmet Cahit Turhan “Ä°nternet özgürlüÄŸü konusunda objektif ve nesnel kriterler çerçevesinde tarafsÄ±z ve ÅŸeffaf herhangi bir çalÄ±ÅŸma bulunmadÄ±ÄŸÄ±ndan Türkiye’nin herhangi bir sÄ±ralama ya da kategori içerisinde deÄŸerlendirmesinin yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±” cevabÄ±nÄ± verdi. TanrÄ±kulu, “Teknoloji çaÄŸÄ±ndayÄ±z ama devleti yönetenler verdikleri cevapta; hâlâ dünyadaki ülkelerarasÄ± “Ä°nternet ÖzgürlüÄŸü” sÄ±ralamasÄ±ndan bihaber olduÄŸu gibi, bu konuda ne bir bilgileri, ne de çalÄ±ÅŸmalarÄ± yok” dedi.

‘TÜRKÄ°YE’DE Ä°NTERNET ÖZGÜRLÜÄžÜ KISITLANIYOR’

UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± “internet özgürlüÄŸü konusunda objektif ve nesnel kriterler çerçevesinde tarafsÄ±z ve ÅŸeffaf herhangi bir çalÄ±ÅŸma yok” cevabÄ±nÄ± verse de Washington merkezli düÅŸünce kuruluÅŸu Freedom House konuya iliÅŸkin son olarak 2017 yÄ±lÄ±nda rapor yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. YayÄ±nlanan “Ä°nternette Özgürlük 2017” raporunda Türkiye, MÄ±sÄ±r ve Ukrayna ile birlikte 2017 yÄ±lÄ±nda internet özgürlüÄŸünün en belirgin biçimde kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± ülkelerden biri.Türkiye’de telekomünikasyon aÄŸÄ±nÄ±n ve sosyal medyaya eriÅŸimin sÄ±k sÄ±k askÄ±ya alÄ±nmasÄ± nedeni ile internet özgürlüÄŸünün ciddi bir ÅŸekilde gerilediÄŸi belirtilen raporda, Türkiye’ye 2017 raporunda 100 üzerinden 66 puan verildi. Raporda, Türkiye’nin internet özgürlüÄŸünün ciddi bir biçimde kÄ±sÄ±tlanmasÄ±na örnek, Bölge’de yaklaÅŸÄ±k 28 belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n görevden alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bölgede neredeyse 12 milyon kiÅŸinin internet eriÅŸiminin engellenmesi gösterildi. Bloke etme ve filtrelemeye örnek olarak ise terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Twitter, Facebook ve YouTube’a eriÅŸimin aksatÄ±lmasÄ± ile Wikipedia platformunun tamamen yasaklanmasÄ± gösterilmiÅŸti. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 16:21

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