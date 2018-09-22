Memleketi bu hale dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§ler mi getirdi?

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a sorular yÃ¶neltti.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’a sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoyla sorular yöneltti. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda, “Memleketi bu hale getirdin, bunun sorumluluÄŸunu da dÄ±ÅŸ güçlere yüklüyorsun! Åžimdi 81 milyon vatandaÅŸÄ±m adÄ±na, senden ÅŸu sorulara yanÄ±t vermeni bekliyorum…” ifadelerini kullanarak ÅŸu sorularÄ± sordu:

- ‘TarÄ±mÄ± bitir, çiftçiyi borç bataÄŸÄ±na sürükle, samandan mercimeÄŸe, canlÄ± hayvandan ete kadar tarÄ±m ürünlerini ithal et’ diyenler dÄ±ÅŸ güçler miydi?

- ‘YandaÅŸlarÄ±na Türkiye’nin en büyük ihalelerini dolar endeksli ver, ver ki dolar yükseldikçe daha fazla kazansÄ±nlar’ diyenler dÄ±ÅŸ güçler miydi?

- ‘Haydi ihaleyi dolarla verdin, yandaÅŸlarÄ±na dolarla gelir garantisi de ver’ diyenler dÄ±ÅŸ güçler miydi?

- ‘Haydi dolarla yandaÅŸlarÄ±na gelir garantisi verdin, peki yandaÅŸlarÄ±nÄ±n sözleÅŸme deÄŸeri 123 milyar dolar olan projelerinin dÄ±ÅŸ borcuna devleti kefil et’ diyenler dÄ±ÅŸ güçler miydi?

- ‘Döviz geliri olmayan ÅŸirketlerin döviz cinsinden borçlanmalarÄ±na izin ver’ diyenler dÄ±ÅŸ güçler miydi?

- GeçmiÅŸte üreten ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ± olan Mustafa Kemal’in Türkiyesi’ni ‘Londra’daki bir avuç tefeciye teslim et diyenler’ dÄ±ÅŸ güçler miydi?

- Merkez BankasÄ±’na ‘Müdahale et, baÄŸÄ±msÄ±z kurumlarÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± sonlandÄ±r, her ÅŸeyi sen belirle’ diyenler dÄ±ÅŸ güçler miydi?

- GeldiÄŸimiz noktada artÄ±k Londra’daki tefeciler, faizi yetersiz bulduklarÄ± ve sana güvenmedikleri için borç vermiyorlar. Åžimdi borç almak için Katar’Ä±n kapÄ±sÄ±nÄ± çalmaya ve yalvarmaya baÅŸladÄ±n. Yeni emirleri Katar’dan mÄ± alacaksÄ±n?

- HaklÄ± olarak ‘Borç alan emir alÄ±r’ diyordun. Memleketi bu hale getirmek için bugüne kadar emir aldÄ±ÄŸÄ±n dÄ±ÅŸ güçleri açÄ±klayacak mÄ±sÄ±n? (HABER MERKEZÄ°)

Memleketi bu hale getirdin, bunun sorumluluÄŸunu da dÄ±ÅŸ güçlere yüklüyorsun! Åžimdi 81 milyon vatandaÅŸÄ±m adÄ±na, senden ÅŸu sorulara yanÄ±t vermeni bekliyorum... pic.twitter.com/1eMcbdfA9B — Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu (@kilicdarogluk) 21 Eylül 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 15:47

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