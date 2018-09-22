KayyÄ±mdan satÄ±lÄ±k: Belediyenin taÅŸÄ±nmazlarÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Dersim Belediyesine kayyÄ±m olarak atanan Vali Tuncay Sonel, belediyeye ait otopark, market, maÄŸaza gibi gelir getirici taÅŸÄ±nmazlarÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±.

Dersim Belediyesine kayyÄ±m olarak atanan Kent Valisi Tuncay Sonel, belediyenin önemli gelir kaynaklarÄ± arasÄ±nda olan bir otopark, market, maÄŸaza ve büronun yanÄ± sÄ±ra baÅŸkanlÄ±k konutunun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 16 adet taÅŸÄ±nmazÄ± ihale yoluyla satÄ±ÅŸa çÄ±kardÄ±.

12 Eylül’de yapÄ±lan ihalede bu taÅŸÄ±nmazlar için 54 bin TL ile 456 bin TL arasÄ±nda deÄŸer biçildi. Ancak yapÄ±lan ihalede satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±lan taÅŸÄ±nmazlar arasÄ±ndan sadece belediyeye ait büro, 58 bin TL’ye alÄ±cÄ± buldu. DiÄŸer 15 taÅŸÄ±nmaza alÄ±cÄ± çÄ±kmadÄ±.

KayyÄ±m Tuncay Sonel, belediyeye ait taÅŸÄ±nmazlarÄ± ilk olarak geçtiÄŸimiz mart ayÄ±nda ihaleyle satÄ±ÅŸa çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak “Dersim Kayyumu belediyeyi satÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±kardÄ±!” haberleri sonrasÄ± oluÅŸan kamuoyu tepkisi üzerine ihale durdurulmuÅŸtu. Aradan 6 ay geçmeden belediyeye ait taÅŸÄ±nmazlar yeniden satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

‘BORÇLARI KAPATMAK Ä°ÇÄ°N...’

YapÄ±lan ihaleye dair ismini vermek istemeyen bir Dersim Belediye Meclisi üyesinden alÄ±nan bilgilere göre, belediyeye ait taÅŸÄ±nmazlar var olan borçlardan kaynaklÄ± satÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±ldÄ±. “Belediyenin borç bataÄŸÄ±nda olduÄŸunu” ifade eden Belediye Meclis üyesi, gelir kaynaÄŸÄ± olan her ÅŸeyin satÄ±lÄ±p, borçlarÄ±n kapatÄ±lmak istendiÄŸini kaydetti.

Meclis Üyesi, yapÄ±lacak olan yerel seçimlerde belediyeyi hangi parti alÄ±rsa alsÄ±n borç bataÄŸÄ±nda alacaÄŸÄ±nÄ±, gelir kaynaklarÄ±nÄ±n da satÄ±lmasÄ± dahilinde gelirsiz bir kurumun alÄ±nmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± da ekledi. (Dersim/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 15:42

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