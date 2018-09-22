Kolon kanseri Muhsin KÄ±zÄ±lkanâ€™Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± istendi

Polis tarafÄ±ndan Galatasaray MeydanÄ±â€™nda yapÄ±lmasÄ± engellenen eylem, Ä°HD Ä°stanbul Åžube binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde yapÄ±ldÄ±.

Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi Hapishane Komisyonu, F Oturumu’nun 339’uncu haftasÄ±nda hasta mahpus Muhsin KÄ±zÄ±lkan'Ä±n durumuna dikkat çekildi. BeyoÄŸlu KaymakamlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Galatasaray MeydanÄ±’nda yapÄ±lmasÄ± yasaklanan eylem, Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi önünde gerçekleÅŸtirildi.

339 HAFTADIR GERÇEKLEÅžEN EYLEME POLÄ°S ENGELÄ°

“339. F oturmasÄ± hasta mahpus Muhsin KÄ±zÄ±l kan serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n” yazÄ±lÄ± pankartÄ± ve hasta mahpuslarÄ±n fotoÄŸraflarÄ± Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi’nin penceresine asÄ±ldÄ±. Eylemde, basÄ±n metnini Ä°HD Hapishane Komisyonu Üyesi Hatice Onaran okudu. Onaran konuÅŸmasÄ±na hak ihlalleri vurgusuyla baÅŸladÄ±. Bu sürecin en aÄŸÄ±r sonuçlarÄ±nÄ±n cezaevlerinde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Onaran “Ä°nsan haklarÄ±nÄ±n ayaklar altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± hapishanelerde mahpuslarÄ±n her türlü ihtiyaç ve talebi görmezden gelinmekte, tedavi hakkÄ± olabildiÄŸince engellenerek mahpuslar ölüme terk edilmektedir” dedi.

Ä°nsan haklarÄ± savunucularÄ± olarak her türlü hakkÄ± gasp edilen mahpuslarÄ±n sesi olacaklarÄ±nÄ± dile getiren Onaran 339’uncu haftada hasta tutuklu Muhsin KÄ±zÄ±lkan’Ä±n durumuna dikkat çekmek için bir araya geldiklerini ifade etti.

‘AÄ°LESÄ°NE HABER VERÄ°LMEDÄ°’

Onaran “Müebbet hükümlüsü Muhsin KÄ±zÄ±lkan, önce Ä°zmir Hapishanesinde tutulur, daha sonra Mersin/Silifke, Konya, BartÄ±n, Ä°skenderun gibi bir çok hapishaneye sürgün edilmiÅŸtir. Hapishaneye girmeden önce herhangi bir saÄŸlÄ±k sorunu olmamasÄ±na karÅŸÄ±n, içeride bulunduÄŸu süreçte çeÅŸitli hastalÄ±klara yakalanÄ±r, psikolojik sÄ±kÄ±ntÄ±lar baÅŸ gösterir. AralÄ±k 2016’da kolon kanseri teÅŸhisi konur. KÄ±sa bir süre sonra hastaneye yatÄ±rÄ±larak, kalÄ±n baÄŸÄ±rsaklarÄ± ameliyatla alÄ±nÄ±r. Hayati riski olan bu ameliyatÄ±n ne öncesi ne de sonrasÄ±nda ailesine haber verilmez. Aile bu ameliyat haberine kendi imkanlarÄ± ile ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r” diye hasta tutuklunun durumunu anlattÄ±.

‘KAYGILIYIZ!’

Ä°nsan haklarÄ± savunucularÄ± olarak kaygÄ±lÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade eden Onaran “EÄŸer gerekli tedavi saÄŸlanmazsa pek çok mahpusun yaÅŸamÄ±nÄ± yitireceÄŸinden kuÅŸkumuz yoktur. Bu nedenle Muhsin KÄ±zÄ±lkan ve tüm aÄŸÄ±r hasta mahpuslarÄ±n gerekli tedavilerinin saÄŸlanmasÄ± için serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 15:20

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