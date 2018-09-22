Cemeviâ€™ndeki hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸa tepki

Didim'deki HacÄ± BektaÅŸ Veli Anadolu KÃ¼ltÃ¼r VakfÄ± AkbÃ¼k Åžubesine hÄ±rsÄ±z girmesi protesto edildi.

AydÄ±n’Ä±n Didim ilçesindeki HacÄ± BektaÅŸ Veli Anadolu Kültür VakfÄ± Akbük Åžubesine hÄ±rsÄ±z girmesi protesto edildi. VakfÄ± ziyaret eden Didim Demokrasi Platformu bileÅŸenleri, taÅŸÄ±masÄ± daha kolay ve daha çok para edecek malzemeler yerine bilgisayarÄ±n çalÄ±nmasÄ±nÄ±n, hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n vakÄ±f bilgilerine ulaÅŸma amaçlÄ± olma ihtimalini akla getirdiÄŸini belirterek, devlet kurumlarÄ±nÄ±n hÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ±nÄ± bir an önce aydÄ±nlatarak faillerin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Konuyla ilgili açÄ±klama yapan Akbük Cemevi BaÅŸkanÄ± Haydar KocaoÄŸlu, kurumlarÄ±nÄ±n aidat ve baÄŸÄ±ÅŸlarla zor ÅŸartlar altÄ±nda çalÄ±ÅŸma yürütmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. KocaoÄŸlu, bilgisayar çalÄ±nÄ±rken, yükte hafif, pahada aÄŸÄ±r malzemelere dokunulmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek “Acaba alÄ±nan araç gereçlerin bu ÅŸekilde alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n amacÄ±, vakÄ±f bilgilerine ulaÅŸmak için miydi diye düÅŸünmeden geçemiyoruz. Bu gibi olaylar her ne kadar bireysel gibi gözükse de toplumsal, ekonomik ve siyasal çöküÅŸün bir yansÄ±masÄ±dÄ±r” dedi. (AydÄ±n/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 15:13

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