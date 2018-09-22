Hakkariâ€™de ekmeÄŸe yÃ¼zde 35 zam

Hakkari ve ilÃ§elerinde ekmeÄŸe yÃ¼zde 35 zam yapÄ±ldÄ±. 220 gramÄ± 1 TL'ye satÄ±lan ekmek, 240 grama Ã§Ä±karÄ±lÄ±p fiyatÄ± 1.5 TL yapÄ±ldÄ±.

Hakkari ve ilçelerinde bugün geçerli olmak üzere ekmeÄŸe yüzde 35 zam yapÄ±ldÄ±. Daha önce 220 gramÄ± 1 TL'ye satÄ±lan ekmek, bugün itibariyle 240 grama çÄ±karÄ±lÄ±p fiyatÄ± 1.5 TL yapÄ±ldÄ±.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar OdalarÄ± BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Muharrem Tekin zammÄ±n artÄ±k kaçÄ±nÄ±lmaz olduÄŸunu, uzun bir süredir zam yapmamak için direndiklerini; ancak son zamlar ile birlikte artÄ±k bu adÄ±mÄ± atmak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Tekin, “Kentte bulunan ve içerisinde Valilik, Belediye, TarÄ±m Ä°l MüdürlüÄŸü, Ticaret OdasÄ± ve ilgili odalardan da temsilcilerin bulunduÄŸu bir komisyon olarak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deÄŸerlendirmede, özellikle son iki ayda üretimin hemen tüm alanlarÄ±na yüzde 60-70 zam geldiÄŸini görüyoruz. Özellikle un ve mamullerine yapÄ±lan zam oranÄ± yüzde yüze yakÄ±n bir durumdadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla fÄ±rÄ±ncÄ±larÄ±mÄ±z bu durum karÅŸÄ±sÄ±nda dayanma gücü kalmadÄ±. Biz de komisyon olarak aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kararÄ± Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odalar BirliÄŸi ile FÄ±rÄ±ncÄ±lar Federasyonu’na ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±'na sunduk. AlÄ±nan onayÄ±n ardÄ±ndan bugünden geçerli olmak üzere 220 gramÄ± 1 TL'ye satÄ±lan ekmeÄŸi 240 grama çÄ±karÄ±p fiyatÄ±nÄ± da 1.5 TL yaptÄ±k” diye konuÅŸtu. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 14:46

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