EkmeÄŸe art arda zam: Gramaj dÃ¼ÅŸtÃ¼ fiyat arttÄ±

Hakkariâ€™de ekmeÄŸe yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 35 zam yapÄ±ldÄ±. Gebzeâ€™de ise gramajÄ± 250'den 200â€™e dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len ekmeÄŸin fiyatÄ± yÃ¼zde 25 arttÄ±.

Yurdun pek çok yerinde ekmeÄŸe zam yapÄ±ldÄ±. Hakkari’de daha önce 220 gramÄ± 1 TL’ye satÄ±lan ekmek, önceki gün itibariyle 240 grama çÄ±karÄ±lÄ±p fiyatÄ± 1.5 TL’ye çÄ±karÄ±ldÄ±. Gebze’de 250 gramdan 200’e düÅŸürülen ekmeÄŸe yüzde 25 zam yapÄ±ldÄ±.

Mezopotamya AjansÄ±’na konuÅŸan Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar OdalarÄ± BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Muharrem Tekin, zammÄ±n artÄ±k kaçÄ±nÄ±lmaz olduÄŸunu, uzun bir süredir zam yapmamak için direndiklerini; ancak son zamlar ile birlikte artÄ±k bu adÄ±mÄ± atmak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Tekin, “Kentte bulunan ve içerisinde Valilik, Belediye, TarÄ±m Ä°l MüdürlüÄŸü, Ticaret OdasÄ± ve ilgili odalardan da temsilcilerin bulunduÄŸu bir komisyon olarak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deÄŸerlendirmede, özellikle son iki ayda üretimin hemen tüm alanlarÄ±na yüzde 60-70 zam geldiÄŸini görüyoruz. Özellikle un ve mamullerine yapÄ±lan zam oranÄ± yüzde yüze yakÄ±n bir durumdadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla fÄ±rÄ±ncÄ±larÄ±mÄ±z bu durum karÅŸÄ±sÄ±nda dayanma gücü kalmadÄ±. Biz de komisyon olarak aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kararÄ± Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odalar BirliÄŸi ile FÄ±rÄ±ncÄ±lar Federasyonu’na ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±’na sunduk. AlÄ±nan onayÄ±n ardÄ±ndan bugünden geçerli olmak üzere 220 gramÄ± 1 TL’ye satÄ±lan ekmeÄŸi 240 grama çÄ±karÄ±p fiyatÄ±nÄ± da 1.5 TL yaptÄ±k” diye konuÅŸtu. (Hakkari/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 18:42

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