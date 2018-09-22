Ä°srail askerlerinden Gazzeâ€™ye saldÄ±rÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 54 yaralÄ±

Gazze Åžeridi sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen â€˜BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼â€™ gÃ¶sterilerine Ä°srail askerleri saldÄ±rdÄ±; 1 Filistinli hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ä°srail askerlerinin abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi sÄ±nÄ±rÄ±nda düzenlenen barÄ±ÅŸçÄ±l “Büyük DönüÅŸ YürüyüÅŸü” gösterilerine saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 Filistinli öldürüldü, 54 kiÅŸi yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±lar sürerken Ä°srailli insan haklarÄ± savunucularÄ±ndan oluÅŸan bir grup, abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi sÄ±nÄ±rÄ±nda 30 Mart’tan bu yana devam eden ‘Büyük DönüÅŸ YürüyüÅŸü’ gösterilerine destek için sÄ±nÄ±rÄ±n Ä°srail tarafÄ±nda gösteri düzenledi. Gazze’deki Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü EÅŸref el-Kudra yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°srail askerlerinin Gazze’nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nda gösteri düzenleyen Filistinlilere açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu 25 yaÅŸÄ±ndaki Kerim Muhammed Kullab’Ä±n öldürüldüÄŸü, 54 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kudra, yaralÄ±lardan 5’inin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu ifade etti. Sözcü Kudra, daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°srail askerlerinin açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu 1 Filistinlinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 21 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Büyük DönüÅŸ YürüyüÅŸü Ulusal Yüksek Komitesi, 26’ncÄ± haftasÄ±nÄ± geride bÄ±rakan gösterileri “KuÅŸatmayÄ± KÄ±rma CumasÄ±” olarak adlandÄ±rdÄ±. Filistinliler, 30 Mart’tan bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi’nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda “Büyük DönüÅŸ YürüyüÅŸü” adÄ±yla barÄ±ÅŸçÄ±l eylemler düzenliyor.Ä°srail askerleri, “Sürgün edildikleri topraklarÄ±na geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±” talep eden sivil halkÄ±n üzerine gerçek mermilerle ateÅŸ açÄ±yor.

Ä°srail askerlerinin 30 Mart’tan bu yana devam eden barÄ±ÅŸçÄ±l gösterilere müdahalesinde 180’den fazla Filistinli öldürüldü.

Ä°SRAÄ°LLÄ° AKTÄ°VÄ°STLERDEN GAZZE’YE DESTEK GÖSTERÄ°SÄ°

Ä°srailli insan haklarÄ± savunucularÄ±ndan oluÅŸan bir grup, abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi sÄ±nÄ±rÄ±nda 30 Mart’tan bu yana devam eden barÄ±ÅŸçÄ±l ‘Büyük DönüÅŸ YürüyüÅŸü’ gösterilerine destek için sÄ±nÄ±rÄ±n Ä°srail tarafÄ±nda gösteri düzenledi. ÇeÅŸitli insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 50 aktivist sÄ±nÄ±rÄ±n Ä°srail tarafÄ±na gelerek, Ä°srail’in Gazze’ye yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

Filistin bayraklarÄ± taÅŸÄ±yan aktivistler, “Gazze’ye özgürlük” pankartÄ± açarken, bazÄ± aktivistler de Büyük DönüÅŸ YürüyüÅŸü sÄ±rasÄ±nda Ä°srail güçleri tarafÄ±ndan öldürülen Filistinlilerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±. Gazze’ye destek eylemine katÄ±lan Ä°srailli Aktivist Neta Golan, Filistin halkÄ±nÄ±n topraklarÄ±na geri dönmesinin en doÄŸal hakkÄ± olduÄŸunu söyledi.

Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gösterinin ilk gösterileri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Golan, “Daha önce de birçok defa burada benzer gösteriler düzenledik, Gazze ve Filistin özgür oluncaya kadar da düzenlemeye devam edeceÄŸiz” dedi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 13:57

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