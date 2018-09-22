KadÄ±kÃ¶y'de bir yurttaÅŸÄ±n baÅŸÄ±na sokak lambasÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

KadÄ±kÃ¶y'de Menderes YÄ±ldÄ±rÄ±m isimli bir yurttaÅŸ, kaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada aydÄ±nlatma direÄŸinin kopan lambasÄ± kafasÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼.

KadÄ±köy'de bir kiÅŸinin baÅŸÄ±na sokak lambasÄ± düÅŸtü.

Olay saat 12.00 sÄ±ralarÄ±nda OsmanaÄŸa Mahallesi BaÅŸçavuÅŸ Sokak'ta meydana geldi. Menderes YÄ±ldÄ±rÄ±m, kaldÄ±rÄ±mda yürüdüÄŸü sÄ±rada aydÄ±nlatma direÄŸinin kopan lambasÄ± kafasÄ±na düÅŸtü. Menderes YÄ±ldÄ±rÄ±m kanlar içerisinde yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. OlayÄ± gören yurttaÅŸlar yardÄ±ma koÅŸtu. VatandaÅŸlar bir yandan yaralÄ±yla konuÅŸarak bilincini açÄ±k tutmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken bir yandan da polise ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Ä°hbar üzerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaralÄ±ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m daha sonra ambulansla hastaneye kaldÄ±rdÄ±. Polis ekipleri güvenlik ÅŸeridi çekerek direk çevresinden vatandaÅŸlarÄ± uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

'DÄ°ÄžER DÄ°REKLER DE SALLANIYOR'

Bir görgü tanÄ±ÄŸÄ±, "Yolda yürüyordu, direÄŸin yanÄ±na gelince baÅŸÄ±na lamba düÅŸtü" derken bir görgü tanÄ±ÄŸÄ± ise, "DiÄŸer direkler de sallanÄ±yor. Yetkililerin bir önlem almasÄ±nÄ± istiyoruz" diye konuÅŸtu. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 13:48

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