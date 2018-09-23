23 Eylül 2018 03:00
Son Düzenlenme Tarihi: 22 Eylül 2018 13:40

İçimizdeki tahtakuruları

Önümüze el yazısıyla yazılmış bir talep listesi düştü... Bu ‘dünya projesi’ni emekleriyle yapanlar, çok önceden çalışma koşullarından şikayetçiydi...

İçimizdeki tahtakuruları

Fotoğraf: Havalimanı işçileri

    • Paylaş

    Erdi TÜTMEZ

    Yıllardır ‘dünya projesi’ söyleminin yanında; ‘en görkemli havaalanı’, ‘en büyüğü’, ‘en çok istihdam yaratanı’ gibi sözlerle ve ‘en’lerle allanıp püsleniyordu 3. Havaalanı projesi. Proje tanıtılmıştı, reklamlar televizyonlarda, gazetelerde, billboardlardaydı. Zaten ‘her şeyimizi kıskanan’ dış güçler, hele bu son projemiz hayata geçtiğinde kim bilir neler yapacaktı! Büyük devlet olmak çünkü, büyük saraylar dikmek, büyük havaalanları yapmak, mega projeleri hayata geçirmekti. Bunları hele bir yapamazsanız, işte o zaman üçüncü dünya ülkesi olurdunuz ve asla kıskanılmazdınız! Bir de bu yapılara bir isim de koymak gerekirdi, isimle de tarihsel ve kültürel kavgaların hepsinde de galip gelmeliydiniz...Tarih ilerlerken ve olaylar da böyle cereyan ederken, bir de bu ‘görkemli yapı’nın 29 Ekim’e de yetiştirilmesi emri gelmişti... Derken önümüze el yazısıyla yazılmış, 15 maddeli bir talep listesi düştü. Bu ‘dünya projesi’ni emekleriyle yapanlar, zaten bu tarihten çok çok önceden çalışma koşullarından şikayetçiydi. İnşaat alanının adeta bir toplama kampı olduğunu söylerken, birer ikişer işçiler can vermeye devam ediyordu. Ve son olarak 17 işçinin yaralanmasıyla sonuçlanan servis kazası işçileri isyan ettirdi, eylemleri kısa sürede yaygınlaştı ve gündeme oturdu. Sonrası mı? Yatakhane, lavabo, banyo temizlikleri düzenli olarak yapılsın, tahtakurusu sorunu çözülsün, iş cinayetleri çözülsün, 6 aydır maaşları yatırılmayan işçilerin ödemeleri yapılsın” diyen işçilerin kaldığı barakalara jandarma baskını oldu, yüzlerce işçi gözaltına alındı, 24’ü de tutuklandı. Tutuklanmalarına yapılan gerekçeler ise  “Kamu malına zarar verme”, “Polise mukavemet”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “İş ve çalışma hürriyetinin ihlali” gibi iddialardı.

    Fotoğraf: Günay Kubilay

    SAATLER ANKARA’NIN SAATİNE GÖRE KURULU

    Ve sıklıkça karşılaştığımız bir biçimde medya, yaşananları yine sansürledi, çarpıttı. Televizyonlarda işçilerin bu isyanına yer veren yoktu. Saatlerce sus-pus halindeydiler, en ufak bir haber bile vermediler. Ta ki Ulaştırma Bakanlığı’nın ‘Yaşananlar provokasyon. Ne olursa olsun 29 Ekim’de açılışı yapılacak’ açıklamasına kadar. Saatlerdir ‘ölü taklidi’ yapanların alt bantları bir anda kırmızıya dönüverdi. Bakanlığın açıklaması dakikalarca o kırmızı bantta yer alıyordu. Peki ‘Bakanlık bu açıklamayı neden yapıyor?’un cevabı yoktu, çünkü saatler Ankara’nın saatine göre kuruluydu.

    MANTIĞI BAŞKA YERLERDE ARAYANLAR...

    Gazeteler cephesinde de farklı bir durum yoktu. Türkiye Gazetesi ‘Havalimanında Gezi Filmi’ manşeti attı. HaberTürk yazarı Fatih Altaylı da “4 yıl 3 aydır gıkını çıkarmadan çalışan işçiler, açılışa 5 hafta kala “Ayaklandılar” Hem de sudan bir sebeplerden. Açıklanan ilk neden işçileri şantiye alanına taşıyacak otobüslerin gecikmesi ve yetersiz olması nedeniyle işçilerin yağmur altında beklemesiydi. Ardından bir başka gerekçe daha ortaya çıktı. İşçilerin kaldıkları yatakhanelerin koşulları iyi değildi. 4 yıl üç aydır o koşullara itiraz etmeyen işçilerin, bitime 5 hafta kala, inşaatın yüzde 98’i tamamlanmışken koşulları beğenmeyip ayaklanması doğrusu bana çok mantıklı gelmiyor.” diye bir yazı yazdı. Altaylı işçilerin bu insani taleplerine ‘sudan sebepler’ diyordu. Altaylı, bir ‘gazeteci’ olarak çıkıp da ‘Arkadaşım bu nasıl iş? Bu havaalanında işçiler ne diyor?’ diye mantık arayacağına, mantığı başka yerlerde arıyordu. O mantık arayadursun Engin Ardıç durur mu? O da “Yatakhanede tahta kurusu varmış. Bizim okulda da vardı.” diyordu. Alo Fatih’ ismiyle ünlenen birinden elbette ‘tahtakurularını temizleyin’ talebini insani bir talep olarak değerlendireceğini düşünemezdik. Ya da “Kılıçdaroğlu, adayda arayacakları nitelikleri sayıp döktü: Herkesi kucaklamalıymış. O dediğin genelevde bulunur diye bir yazı yazabilen Ardıç’tan. Herhalde Ardıç’a ‘Nasıl yani, okulda da mı tahtakurusu vardı?’ diye sorulsa ‘CHP dönemiydi’ diye cevap verebilirdi. Mantıkları, ‘mantıksızlık’ girdabındaydı çünkü... Bir de bir Akit yazarı var. Hani Genelkurmay Başkanı’nın rahatsızlığı sebebiyle ziyaret ettiği yazar, Mehtap Yılmaz. O da “Bu itler, bitlendik falan diyorsa da üzerlerine biber gazı sıkıp, içlerindeki şeytanı çıkartacaksın!” diyordu. Yılmaz, işçilere ‘itler’ diyebilecek kadar ileri gidebiliyordu...

    İKTİDARIN HEDEFLERİYLE BAĞLANTILI POLİTİKA

    Burada mesele elbette bu yazarlardan ibaret değil. Uzunca bir süredir en ufak bir hak arayışı ‘Hükümete yönelik bir komplo’ olarak görülüyor. Barış isterseniz suç oluyor, grev yapsanız ‘Milli güvenliği tehdit’ etmiş oluyorsunuz. Hakkınız olanı aramak için bir şey yaptığınızda kendinizi adliye koridorlarında isminizi ararken bulabiliyorsunuz. Medyası da bu politikanın etrafında vaziyet almış durumda, Erdoğan-MHP ittifakının hedefleriyle bağlantılı yürüyor. Ve şimdi de topluma hep birlikte ‘Ha işte gördünüz işçileri. Bir kafanızı kaldırın da görürsünüz’ diyorlar. Tutuklanan işçilerden biri olan 21 yaşındaki Ramazan Gözel ifadesinde kuzeninin iskele olmadığı için yüksekten düştüğünü, kendisinin havale geçirdiğini, buna rağmen ambulans gelmediğini, tedavi süresinin ücretten kesildiğini anlatıyor ve bundan dolayı tutuklanıyor ya; Ramazan’ın nezdinde de ‘Bunlar önemli değil. Ölecekseniz ölün. Ama eleştirirseniz sonunuz bu’ mesajı veriyorlar. Sözün özü; Tahtakuruları her yerde. Ölümüne sömürülürken yattığımız yatakta, evimizdeki televizyonların ekranlarında, gazetelerin nefret saçan köşelerinde... Ama unutulmasın ki her şeyin ilacı olduğu gibi tahtakurularının da var. O ilaç da hakkını arayanların, emeğini savunanların sesine kulak verip onlarla dayanışmada...

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Emek Partisi: Daha fazla İsmail Devrim'ler ölmesin diye mücadeleye
    SONRAKİ HABER

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: TRT harcamaları ticari sır
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    53 yıl sonra bulunan madenci

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Asgari ücretin anlamı ve amacı

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Anadolu’nun sağlıklı yapı gereçleri - Tuğla - 2

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    İlk yarı özeti: VAR ve ‘üç büyükler’in krizi

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Roma
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Endonezya’daki tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 373'e çıktı
    Endonezya’daki tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 373'e çıktı

    Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda tsunami meydana geldi. 373 kişi hayatını kaybetti. 128 kişi hâlâ kayıp.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: TRT harcamaları ticari sır
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: TRT harcamaları ticari sır

    CHP Milletvekili Alpay Antmen’in soru önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TRT’nin harcamalarının 'ticari sır' olduğunu söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Maraş Katliamında katledilenler ölümlerinin 40. yılında anıldı
    Maraş Katliamında katledilenler ölümlerinin 40. yılında anıldı

    Maraş Katliamında hayatını kaybedenler için birçok kentte anma etkinliği düzenledi. Etkinliklerde, Katliamın aydınlatılması istendi.

    Diyarbakır'da 1058 mahalle ve mezra 2018’i yasaklarla geçirdi
    Diyarbakır'da 1058 mahalle ve mezra 2018’i yasaklarla geçirdi

    Diyarbakır’ın Lice, Hani, Kocaköy, Silvan, Kulp ve Hazro ilçelerinde 1058 mahalle ve mezra, 2018 yılını sokağa çıkma yasaklarıyla geçirdi.

    ÖDP ve DTK: Suriye’nin geleceğine Suriye halkı karar vermeli
    ÖDP ve DTK: Suriye’nin geleceğine Suriye halkı karar vermeli

    ÖDP ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin açıklama yaptı: Suriye’nin geleceğine Suriye halkı karar vermeli

    Gazeteci İdris Sayılğan 5. duruşmasında da tahliye edilmedi
    Gazeteci İdris Sayılğan 5. duruşmasında da tahliye edilmedi

    Tutuklu gazeteci İdris Sayılğan, 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla yargılandığı davanın 5. duruşmasında da tahliye edilmedi.

    Roboskîli aileler 7 yıldır adalet arıyor
    Roboskîli aileler 7 yıldır adalet arıyor

    Roboskî Katliamı'nın üzerinden 7 yıl geçti. Katliamın failleri, aradan geçen bunca zamana rağmen ortaya çıkarılmadı. Ailelerin adalet arayışı sürüyor.

    Bilgen: Talep gelmezse batıda kendi yol haritamızı belirleriz
    Bilgen: Talep gelmezse batıda kendi yol haritamızı belirleriz

    Ayhan Bilgen’den ‘CHP ile ittifak’ açıklaması: Batı şehirlerinde herhangi resmi bir talep olmadığı sürece kendi yol haritamızı belirleriz.

    Hangi balık hangi ayda yenir?
    Hangi balık hangi ayda yenir?

    Hangi balık hangi ayda yenir? Doğru mevsimde avlanan balığın ne gibi faydası var? Hangi balığı hangi mevsimde tüketmeliyiz?

    Diğer hikayeler...
    '2019'da birçok dizi dijital platformlardan ücretli izlenecek' iddiası
    '2019'da birçok dizi dijital platformlardan ücretli izlenecek' iddiası
    Süper Lig tarihinin en genç oyuncuları
    Süper Lig tarihinin en genç oyuncuları
    Noel nedir, neden 25 Aralık’ta kutlanır?
    Noel nedir, neden 25 Aralık’ta kutlanır?
    Tutuklu Şair Çomak’tan yeni yıl mesajı: İyilik kadar dirençli olun
    Tutuklu Şair Çomak’tan yeni yıl mesajı: İyilik kadar dirençli olun
    GÜNCELLENDİ
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrolle serbest bırakıldı
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrolle serbest bırakıldı

    Erdoğan'a yönelik eleştirileri nedeniyle gözaltına alınan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istenen iddianame kabul edildi
    Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istenen iddianame kabul edildi

    Şarkıcı Sıla'ya şiddet uyguladığı için hakkında iddianame düzenlenen Oyuncu Ahmet Kural'ın 5 yıl hapsi isteniyor. Mahkeme İddianameyi kabul etti.

    GÜNCELLENDİ
    Adana'da şiddete maruz kalan kadının vücuduna 80 dikiş atıldı
    Adana'da şiddete maruz kalan kadının vücuduna 80 dikiş atıldı

    Adana'da kendisini taciz eden erkek tarafından şiddete maruz kalan Serap Sağlam: Kadına karşı şiddetin son bulmasını istiyorum

    İZBAN'daki grev kırıcılığını mahkeme durdurdu
    İZBAN'daki grev kırıcılığını mahkeme durdurdu

    Mahkeme, grevin devem ettiği İZBAN'da taşeronlar tarafından sefer yapılmasının iş güvenliği açısından tehlikeli olduğunu belirtti, seferler durdu.

    Erdoğan: Suriye Kürtlerini PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz
    Erdoğan: Suriye Kürtlerini PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Suriye'de mesele toprak bütünlüğüdür' deyip Suriye'ye müdahale sinyali verdi.

    Şair Ahmet Telli saldırıyı anlattı: Linç kültürü alevlendiriliyor
    Şair Ahmet Telli saldırıyı anlattı: Linç kültürü alevlendiriliyor

    Hacettepe Üniversitesindeki söyleşisi yarıda kesilen ve bir grubun saldırısına uğrayan Ahmet Telli, yaşananları anlattı, linç kültürünü değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak
    Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak

    Ülke genelinde soğuk havanın ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığı 1 dereceye Ankara'da ise -7 dereceye kadar düşecek.

    Isparta'da 10 araç birbirine girdi: 19 yaralı
    Isparta'da 10 araç birbirine girdi: 19 yaralı

    Isparta'da yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkan 10 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada 19 kişi yaralandı.

    ‘Şebnem Korur Fincancı’nın cezası insan hakları mücadelesine verildi’
    ‘Şebnem Korur Fincancı’nın cezası insan hakları mücadelesine verildi’

    Hak ve hukuk örgütleri, 2 yıl 6 ay ceza verilen Şebnem Korur Fincancı ve diğer Barış Akademisyenleri için açıklama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    2019 yılında mobil internet paylaşımı ücretli oluyor
    2019 yılında mobil internet paylaşımı ücretli oluyor

    Mobil operatörlerinin aldığı kararla 2019 yılında hotspot paylaşımı ücretli olacak.

    EMEP: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen yalnız değildir
    EMEP: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen yalnız değildir

    EMEP, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in gözaltına alınmasına 'C.Başkanı eleştirilemez'i kabul ettirme çabaları boşa çıkacaktır' diyerek tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Sakarya'da ırkçı saldırı: Baba hayatını kaybetti, oğlu tedavi altında
    Sakarya'da ırkçı saldırı: Baba hayatını kaybetti, oğlu tedavi altında

    Sakarya’da ırkçı saldırıya uğrayan Kadir Sakçı hayatını kaybetti, ağır yaralanan oğlu B.S. hastanede tedavi altında.

    Cihatçı gruplar Menbic'deki cephe hatlarına sevk edildi
    Cihatçı gruplar Menbic'deki cephe hatlarına sevk edildi

    Suriye'nin kuzeyindeki cihatçı gruplar, Menbic'e doğru sevk edilmeye başlandı.

    Süperpak’ta 186 günlük grev işçilerin kazanımıyla bitti
    Süperpak’ta 186 günlük grev işçilerin kazanımıyla bitti

    Süperpak'ta sıfır zam dayatmaısna karşı 186 gündür devam eden grev, işçilerin kazanımı ve onayıyla sona erdi.

    ‘İşçi çalıştığı fabrikada intihar etti’ iddiası
    ‘İşçi çalıştığı fabrikada intihar etti’ iddiası

    Samsun'da, demir çelik fabrikasında çalışan işçinin 1600 derecelik çelik eritme kazanının içerisine atlayarak yaşamına son verdiği iddia edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan'dan Trump'a: Suriye'de her türlü desteğe hazırız
    Erdoğan'dan Trump'a: Suriye'de her türlü desteğe hazırız

    ABD Başkanı Trump ile telefonda görüşen Erdoğan, Türkiye'nin NATO müttefiki ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.