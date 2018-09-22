Bakla ve Bubi genÃ§ sanatÃ§Ä± adaylarÄ±yla buluÅŸtu

Pera GÃ¼zel Sanatlar Lisesiâ€™nde eÄŸitim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrenciler, ErdinÃ§ Bakla ve Bubiâ€™yle bir araya geldi.

ÅžiÅŸli Belediyesi, Erdinç Bakla, Bubi ve Pera Güzel Sanatlar Lisesinde eÄŸitim gören öÄŸrencileri Contemporary Ä°stanbul’da bir araya getirdi. ÅžiÅŸli Belediye BaÅŸkanÄ± H. Hayri Ä°nönü’nün de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± buluÅŸma, ÅžiÅŸli Belediyesi Sanat Galerisi standÄ±nda gerçekleÅŸtirildi. Gençler etkinlikte hem Bakla ve Bubi’ye merak ettiklerini sorma hem de usta isimlerle sanat üzerine sohbet etme fÄ±rsatÄ± buldu. ÅžiÅŸli Belediyesinin sanatÄ±n birleÅŸtirici gücüne inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten H. Hayri Ä°nönü, “Kültür-sanat faaliyetlerini herkes için eriÅŸilebilir kÄ±lmak ve sanatÄ±n geliÅŸimine katkÄ±da bulunmak için çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu yaklaÅŸÄ±mÄ±mÄ±z doÄŸrultusunda, ilçe sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z içinde gerçekleÅŸen, Türkiye’nin en büyük sanat organizasyonlarÄ±ndan biri olan Contemporary Ä°stanbul’un büyülü atmosferini gençlerimizin de hissetmesini istedik” dedi.

SANAT HÄ°ÇBÄ°R ZAMAN KENDÄ°NÄ° KAYBETMEYECEK

Sanat yolculuÄŸunun baÅŸÄ±ndaki gençlerle tavsiyelerini paylaÅŸan Usta Ressam Erdinç Bakla, “Gençlerimize burayÄ± gezmeleri için vesile olduk. Genç kuÅŸaklarÄ±n sanatla uÄŸraÅŸmalarÄ± çok deÄŸerli. Her ne kadar ekonomik anlamda sÄ±kÄ±ÅŸÄ±k düzenlerde arka planlara itilmiÅŸ olsa da sanat hiçbir zaman kendini kaybetmeyecek ve daima ufuklar açacak bir meslektir” ifadelerini kullandÄ±. Bubi ise gerçekleÅŸtiren bu buluÅŸmanÄ±n çok deÄŸerli olduÄŸunu vurgulayarak, “SanatÄ±n yeni nesle ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± çok önemli bir görev. Yeni nesil nasÄ±l yönlendirirseniz öyle geliÅŸir. Büyüklerin bir kÄ±smÄ± ise zaten bilgiye kapanmÄ±ÅŸ. Görmemeye anlamamaya çalÄ±ÅŸan bir kültür içinde ÅŸekilleniyoruz ancak çocuklara ve gençlere erken yaÅŸtan itibaren istediÄŸiniz formu verebilirsiniz. Bu anlamda bu buluÅŸmayÄ± çok deÄŸerli buluyorum” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 13:29

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