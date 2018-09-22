Federer-Djokovic Ã§ifti ilk maÃ§Ä±nÄ± kaybetti

Ä°sviÃ§reli Federer ile SÄ±rp Djokovic, ABD'li Sock ve GÃ¼ney AfrikalÄ± Anderson ikilisine maÄŸlup oldu.

Laver KupasÄ±'nda erkekler tenisinin eski dünya 1 numaralarÄ± Ä°sviçreli Roger Federer ve SÄ±rp Novak Djokovic, çift olarak katÄ±ldÄ±klarÄ± ilk maçÄ± kaybetti.

Bu yÄ±l ABD'nin Chicago kentinde ikinci kez düzenlenen organizasyonda dünya 2 numarasÄ± Federer ve 3 numarasÄ± Djokovic, ilk gün çiftler kategorisinde oynadÄ±klarÄ± maçtan maÄŸlubiyetle ayrÄ±ldÄ±.

Avrupa takÄ±mÄ± adÄ±na mücadele eden Federer-Djokovic çifti, dünya takÄ±mÄ±ndan ABD'li Jack Sock ve Güney AfrikalÄ± Kevin Anderson ikilisine 6-7, 6-3 ve 10-6'lÄ±k setlerle 2-1 maÄŸlup oldu.

TurnuvanÄ±n ilk günündeki tekler kategorisi maçlarÄ±nda ise Avrupa takÄ±mÄ± üçte üç yapmayÄ± baÅŸardÄ±. Bulgar Grigor Dimitrov, ABD'li Frances Tiafoe karÅŸÄ±sÄ±nda 2-0 (6-1, 6-4) geldi. Büyük BritanyalÄ± Kyle Edmund, Jack Sock'Ä± 6-4, 5-7 ve 10-6 sona eren setlerle 2-1 maÄŸlup etti. BelçikalÄ± David Goffin de Arjantinli Diego Schwartzman'a 6-4, 4-6 ve 11-9'luk setlerle 2-1 üstünlük saÄŸladÄ±.

Erkeklerde 14 tenisçinin yer aldÄ±ÄŸÄ± Laver KupasÄ±'nda Avrupa ve dünya olarak iki takÄ±m mücadele ediyor. AvrupalÄ± ve diÄŸer ülkelerden tenisçiler, birbirleriyle yaptÄ±klarÄ± maçlarÄ±n sonunda takÄ±mlarÄ± adÄ±na puan topluyor.

Üç gün sürecek organizasyonda, Avrupa takÄ±mÄ±nÄ±n 3-1 üstünlüÄŸü bulunuyor. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 13:07

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