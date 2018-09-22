Ecstacy verilen ahtapotlar birbirlerine sarÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

ABD'de ecstasy haplarÄ± verilen ahtapotlarÄ±n daha sosyal davranÄ±ÅŸlar sergiledikleri ve birbirlerine sarÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± tespit edildi.

ABD'de yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rmada, ecstasy haplarÄ± verilen ahtapotlarÄ±n daha sosyal davranÄ±ÅŸlar sergiledikleri ve birbirlerine sarÄ±lmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± tespit edildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Current Biology adlÄ± bilimsel dergide yayÄ±mlanan araÅŸtÄ±rmayÄ± yapan John Hopkins Üniversitesi'nden bilim insanlarÄ±, ecstascy'nin ahtapotlar üzerinde insanlara benzer bir etki yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ahtapotlar normalde yalnÄ±z yaÅŸayan, hatta çiftleÅŸtikten sonra birbirlerini avlamaya çalÄ±ÅŸan bir tür. Ecstasy olarak da bilinen MDMA (MetilenDioksi-N-MetAmfetamin) beyne serotonin adlÄ± kimyasalÄ±n pompalanmasÄ±nÄ± saÄŸlayan ve ruh halini deÄŸiÅŸtiren güçlü bir uyarÄ±cÄ± madde.Serotonin de insanlarÄ± daha sosyal hale getiren bir kimyasal.

'BEYÄ°N YAPILARI Ä°NSANLARDAN ÇOK FARKLI'

Ahtapotlar akÄ±llÄ± bir tür olmakla birlikte beyin yapÄ±larÄ± fiziksel olarak insanlardan çok farklÄ±. Bu nedenle uzmanlar ahtapotlarÄ±n MDMA'ya nasÄ±l bir tepki vereceÄŸinden emin deÄŸildi. AraÅŸtÄ±rma ekibine liderlik eden John Hopkins Üniversitesi TÄ±p Fakültesi'nden Gül Dölen deneyi birbirine baÄŸlÄ±, su dolu üç odacÄ±kla tasarladÄ±. OdacÄ±klardan birinde bir ahtapot ve diÄŸerinde plastik bir oyuncak bulunuyordu.

OdacÄ±klara tepkilerini gözlemlemek için dört ahtapot daha konuldu. Uzmanlar ahtapotlarÄ±n diÄŸer hayvan ve oyuncakla ne kadar vakit geçirdiklerini ölçtü. Daha sonra ahtapotlara sÄ±vÄ± MDMA verildi ve yeniden odacÄ±klara konuldular. Dört ahtapotun da MDMA almalarÄ±ndan öncesine kÄ±yasla diÄŸer ahtapotla daha fazla zaman harcadÄ±klarÄ± görüldü.

Prof. Dölen "Kafese sarÄ±lmaya, aÄŸÄ±zlarÄ±nÄ± kafesin bazÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ±na koymaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±. Bu, insanlarÄ±n MDMA'e verdiÄŸi tepkiye çok benzer, sÄ±k sÄ±k birbirlerine dokunuyorlar" diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 12:36

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