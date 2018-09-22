Cumartesi Annelerine 704. hafta da yasak

GözaltÄ±nda kaybedilen yakÄ±nlarÄ±nÄ±n akÄ±betini sormak isteyen Cumartesi Anneleri 704. haftalarÄ±nda da polis tarafÄ±ndan engellendi.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapmak isteyen Cumartesi Ä°nsanlarÄ± çevik kuvvet polislerince engellendi. Polis ses aracÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± anonsla, önce sokaÄŸÄ±n yaya ve araç trafiÄŸine açÄ±lmasÄ± için uyarÄ±da bulundu. SokaÄŸÄ± yaya ve insan trafiÄŸine açan Cumartesi Ä°nsanlarÄ± bu kez de ses aracÄ±ndan yapÄ±lan, “Eyleminiz KaymakamlÄ±k tarafÄ±ndan yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r” anonsuyla engellendi. KalkanlarÄ± ile Cumartesi Ä°nsanlarÄ± ve basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± ittiren çevik kuvvet polisleri, basÄ±nÄ±n görüntü almasÄ±nÄ± da engelledi. BasÄ±n mensuplarÄ±nÄ± alandan tamamen çÄ±karmak isteyen polis sokaktaki kafeleri göstererek, “Geçin içeride oturun. ÇÄ±karsanÄ±z yine aynÄ±sÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z” diye tehdit etti. Ä°çeri girmeyen basÄ±n mensuplarÄ± sokaktaki kafelerin kaldÄ±rÄ±ma konulan masalarÄ±nda oturdu. Polis bu kez mekan sahiplerini tehdit ederek masalarÄ± içeri almalarÄ±nÄ± söyledi. MasalarÄ±n kaldÄ±rÄ±mda durmasÄ±na iliÅŸkin iÅŸgaliye emrinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen polisler, BeyoÄŸlu Belediyesi ZabÄ±ta ekiplerini çaÄŸÄ±rdÄ±. Mekan sahipleri ise birçok kez BeyoÄŸlu Belediyesi’ne giderek iÅŸgaliye emri almaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ancak belediyenin belge vermediÄŸini, “Dursun bir ÅŸey olmaz” diyerek geçiÅŸtirdiklerini ifade etti.

‘GALATASARAY KAYIPLARIMIZLA BULUÅžMA MEKANIMIZ’

Polisin müdahalesi sÄ±rasÄ±nda kayÄ±p yakÄ±nÄ± Ä°kbal Eren 704. hafta basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okudu. 704. haftasÄ±nda da engellenen eylemde gözaltÄ±nda kaybedilen Hüseyin Morsümbül için adalet istendi. “Galatasaray bizim kayÄ±plarÄ±mÄ±zla buluÅŸma mekanÄ±mÄ±zdÄ±r. Galatasaray’dan vazgeçmiyoruz” diyen Eren, hak arama mücadelelerinin polis ablukasÄ±yla daÄŸÄ±tÄ±lmak istendiÄŸini söyledi. Eren, Meclis kürsüsünden “YavrularÄ±nÄ± kaybeden analarÄ±n dertlerine sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z” diyen hükümet yetkililerine seslenen Eren, “Bütün bunlara neden maruz kalÄ±yoruz? Bize vicdanla, hukukla verecek bir cevabÄ±nÄ±z var mÄ±?” diye sordu.

DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ, EK KOVUÅžTURMA AÇILMADI

Eren, 25 AralÄ±k 2016’da yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren ve mezartaÅŸÄ±nda “YÄ±llarca Galatasaray’a oÄŸlum Hüseyin ile buluÅŸmanÄ±n hayaliyle geldim. Bizi söküp atmak istediler, copladÄ±lar, yerlerde sürükleyip gözaltÄ±na aldÄ±lar, vazgeçmedik” yazan Fatma Morsümbül’ün oÄŸlu Hüseyin Morsümbül’ün akÄ±betini sordu. Lise öÄŸrencisi Hüseyin Morsümbül, 12 Eylül askeri darbesinin ardÄ±ndan 18 Eylül 1980 akÅŸamÄ± Bingöl’deki evine asker ve polisler tarafÄ±ndan yapÄ±lan baskÄ±nla gözaltÄ±na alÄ±narak Bingöl Askeri Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±’na götürüldü. ÇocuklarÄ±nÄ± arayan Morsümbül ailesine, Hüseyin Morsümbül’ün taburdan kaçtÄ±ÄŸÄ± söylendi.

Anne Fatma ve baba Hanife Morsümbül’ün ÅŸikayetlerine raÄŸmen 2011 yÄ±lÄ±na kadar hiçbir iÅŸlem yapÄ±lmadÄ±. Ä°HD avukatlarÄ±nÄ±n 2011 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± suç duyurusu ile Bingöl Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yeni bir soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda savcÄ±ya ifade veren dönemin Bingöl Ä°l Merkez Jandarma Bölük KomutanÄ± DurmuÅŸ KÄ±vrak o dönem masasÄ±na isimsiz bir ihbar mektubu bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Mektupta Hüseyin Morsümbül’ün gözaltÄ±nda dövülerek öldürüldüÄŸünü, sonrasÄ±nda alay komutanÄ± ve astsubaylar tarafÄ±ndan arabaya konularak götürüldüÄŸünün yazÄ±lÄ± olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Ancak Bingöl Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, soruÅŸturmayÄ± derinleÅŸtirmek yerine, “ek kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na” karar verdi. Karar iliÅŸkim Bingöl Sulh Ceza HakimliÄŸine yapÄ±lan itiraz henüz sonuçlanmadÄ±. Morsümbül’ün kaybedilmesinde, dönemin Bingöl Ä°l Merkez Jandarma Bölük KomutanÄ± DurmuÅŸ KÄ±vrak ve Bingöl Ä°l Alay KomutanÄ± BeÅŸir AkÄ±n ile 12 Eylül Darbesi’nin tüm aktörlerinin sorumlu olduÄŸunu söyleyen Eren, Hüseyin Morsümbül için adalet istedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel Cumartesi Anneleri 700. haftasÄ±nda | Devletin deÄŸiÅŸmeyen yÃ¼zÃ¼!

Cumartesi Anneleriâ€™nin 701. haftasÄ±: KayÄ±p yakÄ±nlarÄ±na engelleme

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 12:50

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