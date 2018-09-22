Ä°zmirâ€™de kÃ¶peÄŸi vuran polis â€˜meÅŸru mÃ¼dafaaâ€™da bulunmuÅŸÂ 

Ä°zmirâ€™de kendisini â€˜Ä±sÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±â€™ iddia ederek kÃ¶peÄŸi vuran polis hakkÄ±nda â€˜kovuÅŸturmaya gerek yokâ€™ kararÄ± verildi.Â

Ä°zmir'de 'Ä±sÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±' iddia ederek sokak köpeÄŸi Takoz'u vuran polis S.A. hakkÄ±nda 'müdafaa' hakkÄ± ileri sürülerek ‘kovuÅŸturmaya gerek yok’ kararÄ± verildi. Baronun hayvan haklarÄ± komisyonu kararÄ± itiraz edecek. Takoz ise bir yuvaya kavuÅŸmayÄ± bekliyor.

16 AÄŸustos günü Ä°zmir'in BayraklÄ± ilçesinde iÅŸe gitmek için otobüs bekleyen trafik polisi S.A., kendisine saldÄ±rÄ±p bacaÄŸÄ±nÄ± Ä±sÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi köpeÄŸe beylik tabancasÄ±yla iki el ateÅŸ etmiÅŸti. Vurulduktan sonra korku ile kaçan Takoz isimli köpek bulunarak tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan polis S.A'nÄ±n bindiÄŸi otobüste bulunan yurttaÅŸlar polise tepki göstermiÅŸ ve çektikleri videoyu sosyal medyada paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Takoz'un vurulma anÄ±nÄ± balkonunda gören görgü tanÄ±ÄŸÄ± Nilden ÇoÅŸkun, Ä°zmir Barosu Hayvan HaklarÄ± Komisyonu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla polisten ÅŸikayetçi olmuÅŸtu. HakkÄ±nda adli ve idari soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan Polis S.A. hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±k soruÅŸturmasÄ±nÄ± sonlandÄ±rdÄ± ancak karar hayvan haklarÄ± savunucularÄ± kÄ±zdÄ±racak nitelikte. Asgari düzeyde dahi soruÅŸturma gerçekleÅŸtirmeyen savcÄ± görgü tanÄ±ÄŸÄ±nÄ± dinlemeden kovuÅŸturmaya gerek olmadÄ±ÄŸÄ±na dair karar verdi. Gerekçe ise tanÄ±dÄ±k: MeÅŸru müdafaa.

'KENDÄ°SÄ°NÄ° KORUMAK AMACIYLA ATEÅž AÇTIÄžI'

FotoÄŸraf: Nilden CoÅŸkun

Kararda, “Ä°zmir ili merkezinde çeÅŸitli semtlerde çok sayÄ±da sahipsiz sokak hayvanlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸunun ve kimi zaman bu hayvanlarÄ±n çeÅŸitli nedenlere insanlara da saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilindiÄŸi, ihbar edenin de beyanÄ±ndan anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± üzere soruÅŸturmaya konu olaydaki hayvanÄ±n da küpeli bir sokak köpeÄŸi olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ÅŸüphelinin aksi ispatlanamayan beyanÄ±na göre 16/08/2018 tarihinde sahipsiz bir hayvanÄ±n kamu düzenini korumakla görevli ÅŸüpheliye saldÄ±rarak ÅŸüpheliyi yaraladÄ±ÄŸÄ±, bu hususa iliÅŸkin doktor raporunun mevcut olduÄŸu, ÅŸüphelinin de maruz kaldÄ±ÄŸÄ± bu saldÄ±rÄ±yÄ± bertaraf etmek ve kendisini korumak maksadÄ±yla baÅŸkaca bir alet bulunmadÄ±ÄŸÄ±ndan saldÄ±rÄ±yÄ± bertaraf etmeye elveriÅŸli beylik silahÄ± ile iki el ateÅŸ ettiÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, somut olayda ÅŸüphelinin kastÄ±nÄ±n kiÅŸilerde korku, kaygÄ± ve panik yaratmak olmadÄ±ÄŸÄ±, tamamen meÅŸru müdafaa kapsamÄ±nda bir eylem gerçekleÅŸtirdiÄŸi, yine ateÅŸ edildiÄŸi belirtilen hayvanÄ±n olaydan sonra yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu baÄŸlamda ÅŸüphelinin hayvana kötü davranma kasÄ±tlÄ± bir hareketinin de bulunmadÄ±ÄŸÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, ÅŸüphelinin üzerine atÄ±lÄ± suçlarÄ±n yasal unsurlarÄ± itibariyle oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan, ÅŸüpheli hakkÄ±nda kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na dair karar verilmesi gerektiÄŸi kanaatine varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

BARO KARARA Ä°TÄ°RAZ EDECEK

Ä°zmir Barosu Hayvan HaklarÄ± Komisyonu BaÅŸkanÄ± Avukat Gonca Arkoç, sosyal medya hesabÄ± üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada karara tepki göstererek “Takoz isimli köpeÄŸin Ä°zmir’de bir polis memuru tarafÄ±ndan vurulmasÄ± ile baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada ne yazÄ±k ki kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ± kararÄ± verilmiÅŸtir. Dosyada tanÄ±klar dinlenmemiÅŸ, görüÅŸümüzce asgari düzeyde dahi bir araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmadan kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Polis memurunu ihbar eden, olayÄ±n takipçisi Nilden CoÅŸkun’a ihbar eden olduÄŸu gerekçesi ile tebligat bile çÄ±karÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±ndan haricen öÄŸrenilmiÅŸtir. TarafÄ±mÄ±zca karara itiraz edilecektir. Yine de yÄ±lmayacaÄŸÄ±z! #hayvanaÅŸiddetsuçtur" dedi.

TAKOZ'A GÜVENLÄ° BÄ°R YER ARANIYOR

Tedavisi devam eden Takoz için güvenli bir yer arayÄ±ÅŸÄ± sürüyor. 11 yaÅŸÄ±nda ve kalp hastasÄ± olan Takoz'un kalabileceÄŸi bir bahçe aranÄ±yor. (Ä°zmir/EVRENSEL)



Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 11:21

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