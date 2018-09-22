Ä°sveÃ§Ã§eye Ã§evrilen Yazar FÄ±rat Ceweri'nin 'Birini Ã–ldÃ¼receÄŸim' romanÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±.

Yazar FÄ±rat Ceweri'nin 'Birini ÖldüreceÄŸim' adlÄ± romanÄ±nÄ±n Ä°sveçce basÄ±mÄ± dolayÄ±sÄ±yla kitabÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± için geçtiÄŸimiz günlerde bir etkinlik düzenlendi.

Gamlastan semtindeki KralÄ±n SarayÄ±'nÄ±n yanÄ±nda 17 ve 18. yüzyÄ±llarda cezaevi olarak kulanÄ±lan mekanda yapÄ±lan etkinliÄŸe çok sayÄ±da Ä°sveçli ve Kürt yazar, sanatçÄ± ve gazeteci katÄ±ldÄ±.

Ä°sveç PEN'den Yazar Maria Modig, uzun yÄ±llar Ceweri ile birlikte PEN yönetimi ve Tutuklu Yazarlar Komitesi'de çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± Kürtçe pek çok eser yazan Ceweri'nin Ä°sveçce kitabÄ±nÄ± uzun yÄ±llar sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla beklediklerini söyledi.

Ceweri'nin Astrid Lindgren, Per Lagerkvist, Gunnar Ekelöf, Edith Södergran gibi tanÄ±nmÄ±ÅŸ Ä°sveçli yazarlarÄ±n bir çok eserini Kürt diline kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Modig, ”FÄ±rat, 1970'lerde Ä°sveç'e geldi ama bugün pek çok Ä°sveçli yazar ve edebiyatçÄ±dan daha fazla Ä°sveç edebiyatÄ± hakkÄ±nda bilgi sahibi. Onunla dost olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Ä°sveçce yayÄ±mlanan 'Birini ÖldüreceÄŸim' kitabÄ±nÄ± sanki ilk kitabÄ±ymÄ±ÅŸ olduÄŸu duygusuna kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ceweri, ”Ama böyle deÄŸil. Ben ilk kitabÄ±mÄ± Kürtçe 1980 yÄ±lÄ±nda yazdÄ±m. O günden sonra yÄ±lda ortalama bir kitap yazdÄ±m ve çevirdim. YakÄ±nda yazarlÄ±k yaÅŸamÄ±mÄ±n 40. yÄ±la gireceÄŸim ve bu süre içinde tamamÄ± Kürtçe 40 kitap yazdÄ±m ve çevirdim” dedi.

Ceweri, 'Birini ÖldüreceÄŸim' kitabÄ±nÄ± Kürtçe yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha sonra Türkçe, Almanca, Farsça ve ÅŸimdi de Ä°sveçceye çevrildiÄŸini söyledikten sonra ”KitabÄ±n kahramanlarÄ±ndan biri 15 yÄ±l cezaevinde yattÄ±. Åžu anda biz, eski bir cezaevinde bu kitabÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Ama bu akÅŸam yas tutmayacaÄŸÄ±z, eÄŸleneceÄŸiz ve birlikte güzel vakit geçireceÄŸiz” dedi.

1951 yÄ±lÄ±nda Nobel Edebiyat Ödülü alan ünlü Ä°sveçli Yazar Pär Lagerkvist'in torunu Tiyatro SanatçÄ±sÄ± Hedvig Lagerkvist, Ceweri'nin tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lan kitabÄ±ndan bazÄ± bölümler okudu.

Evrensel'e açÄ±klamalarda bulunan Ceweri, 'Birini ÖldüreceÄŸim' eserinin psikolojik bir roman olduÄŸunu belirterek romanÄ± hakkÄ±nda ÅŸu açÄ±klamalarda bulundu.

”Bu romanda iki ana karekter var. Bunlardan biri Temo 15 yÄ±l hapis yatmÄ±ÅŸ. DiÄŸeri de Diana. KaranlÄ±k güçler tarafÄ±ndan kötü yollara itilmiÅŸ. Temo 15 yÄ±l hapiste yattÄ±ktan sonra çÄ±kÄ±yor. Åžehirde ne kimse onu tanÄ±yor ne de o kimseyi. Åžehir büyümüÅŸ ve geliÅŸmiÅŸ. Onun uÄŸruna mücadele ettiÄŸi ÅŸehir farklÄ±laÅŸmÄ±ÅŸ. UÄŸruna mücadele ettiÄŸi insanlar da onu görmezlikten geliyor. Bu insanlarÄ±n psikolojilerini anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m.”

Ceweri, Kürt edebiyatÄ±nÄ±n günümüzdeki durumunu ”Kürtçe resmi bir dil olmamasÄ±na, ana dilde eÄŸitim hakkÄ± olmamasÄ±na raÄŸmen Kürt edebiyatÄ± ciddi ilerlemeler kaydetti. Ama son dönemlerde siyasi ortam ve ekonomideki kötüleÅŸme Kürtçeyi olumsuz etkiledi. Bu ayÄ±n 25.'nde DiyarbakÄ±r'da kitap fuarÄ± düzenlenecek. Daha önce kitap fuarlarÄ±nÄ±n afiÅŸleri Kürtçe iken bu yÄ±l Kürtçe kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Türkiye bir adÄ±m ileri iki adÄ±m geri gidiyor. Kürt halkÄ± ve yazarlarÄ± inatçÄ±dÄ±r. Kürt dili üzerindeki baskÄ±lar sadece Kürtlerin sorunu deÄŸil Türklerin de sorunu. Türk yazar, çevirmen, aydÄ±n ve medyasÄ± Kürtçeye daha duyarlÄ± yaklaÅŸmalÄ±” ifadeleriyle deÄŸerlendirdi. (Stockholm/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 10:54

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