Ã‡avuÅŸoÄŸlu: ABD, dolar bir saldÄ±rÄ± aracÄ± olarak kullanÄ±yor

VenezÃ¼ella'da aÃ§Ä±klamalarda bulunan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD'nin dolar saldÄ±rÄ± aracÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ± ifade etti.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, "Sadece Venezuela ile deÄŸil, diÄŸer ülkelerle de ikili ticari iliÅŸkilerimizde yerel para birimlerini kullanmak istiyoruz. Hiçbir ülkenin para birimine karÅŸÄ± deÄŸiliz ancak para birimleri, diÄŸer ülke ekonomilerine saldÄ±rÄ± aracÄ± olarak kullanÄ±lmamalÄ±dÄ±r" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Venezüella DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jorge Arreaza ile baÅŸkent Caracas'taki görüÅŸmesinin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, 19 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan bu ülkeyi ziyaret eden ilk Türk dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± olmaktan mutlu olduÄŸunu belirtti.

Son dönemde Venezüella Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro'nun da Türkiye'yi ziyaret ettiÄŸini hatÄ±rlatan ÇavuÅŸoÄŸlu, iki ülke liderinin adeta 'kardeÅŸ' gibi olduklarÄ±nÄ± ifade ederek, Ankara-Caracas arasÄ±nda ikili iliÅŸkilerin giderek geliÅŸtiÄŸini söyledi.

'DÄ°ÄžER ÜLKELERLE DE YEREL PARA BÄ°RÄ°MLERÄ°NÄ° KULLANMAK Ä°STÄ°YORUZ'

Ä°kili ticari iliÅŸkilerde yerel para birimlerini tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± anlatan ÇavuÅŸoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Sadece Venezuela ile deÄŸil, diÄŸer ülkelerle de ikili ticari iliÅŸkilerimizde yerel para birimlerini kullanmak istiyoruz. ABD yönetimi kendi para birimi olan dolarÄ± bir saldÄ±rÄ± aracÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ± için diÄŸer ülkeler aralarÄ±ndaki ticarette yerel paralarÄ± kullanmak istiyor. Hiçbir ülkenin para birimine karÅŸÄ± deÄŸiliz ancak para birimleri, diÄŸer ülke ekonomilerine saldÄ±rÄ± aracÄ± olarak kullanÄ±lmamalÄ±dÄ±r." (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 10:44

www.evrensel.net