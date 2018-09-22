FotoÄŸraf: Evrensel
CumhurbaÅŸkanÄ± danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na Ä°smail Cesur atandÄ±
ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan CumhurbaÅŸkanÄ± kararlarÄ±na gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na Ä°smail Cesur atandÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan CumhurbaÅŸkanÄ± kararlarÄ±na göre, CumhurbaÅŸkanÄ± danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na Ä°smail Cesur atandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda açÄ±k bulunan teftiÅŸ kurulu üyeliÄŸine ise Åžule Öztunç getirildi.
Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± NevÅŸehir Ä°l Müdürü Seyfullah Duran görevden alÄ±ndÄ±.
Ä°SMAÄ°L CESUR KÄ°MDÄ°R?
2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda uzman olarak görev yapan Ä°smail Cesur, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ÅŸahsi sosyal medya hesaplarÄ±nÄ±n yönetiminin sorumluluÄŸunu üstleniyor. Öte yandan Yeni Åžafak'ta da yazarlÄ±k yapmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 10:31